نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 أمور لا يجب القيام بها أثناء الاستحمام توقف عنها فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمور لا يجب القيام بها أثناء الاستحمام هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند الاستحمام وذلك لأن بعض العادات الخاطئة ستؤثر على صحتك وجسمك بمرور الوقت ابدأ هنا لتتعلم ما لا يجب عليك فعله عند الاستحمام الاستحمام من أهم الأشياء لكن إذا طورت بعض العادات الخاطئة أثناء عملية الاستحمام فقد يكون ذلك ضارًا بصحتك لذا يرجى توخي الحذر الاستحمام في هذا المقال:

أمور لا يجب القيام بها أثناء الاستحمام

هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك فعلها عند الاستحمام وهي كالآتي:

1. أخذ حمام لفترة طويلة فالتلامس المطول مع الماء سيؤثر على صحة الجلد لذلك لا تتجاوز 20 دقيقة غالبًا ما يكون أثناء الاستحمام لأن البقاء تحت الماء لفترة طويلة يمكن أن يسبب جفاف الجلد.

2. استخدام الماء الساخن على الرغم من أن الماء الساخن مفيد للاسترخاء فإنه عندما يكون شديد السخونة فإنه يفقد الزيوت الطبيعية على الجلد مما قد يسبب تهيج الجلد وسهل الجفاف وينطبق هذا أيضًا على الشعر لأن تجريد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية يمكن أن يتلفه لذلك يفضل الاستحمام بالماء الدافئ أو البارد.

3. اغسلي وجهك في الحمام فالكثير من الناس يحرصون على غسل وجههم في الحمام وهذا من الأشياء القليلة التي لا يجب فعلها أثناء الاستحمام وذلك بسبب استخدام الماء الساخن وفرك الوجه بالصابون هذا النوع من الماء يسبب العديد من مشاكل الجلد ويجفف الجلد ومع ذلك يمكنك ترطيب وجهك بالماء أثناء الاستحمام واستخدام غسول خاص لتنظيفه بلطف لأن وجهك قد يكون شديد الحساسية لمستحضر الجسم.

4. استخدام المنتجات العطرية منتجات الاستحمام التي تحتوي على الكثير من العطور يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتسبب الطفح الجلدي والتهيج وخاصة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة كلما انخفضت نسبة العطر كان المنتج أكثر أمانًا.

5. الكثير من المواد المضافة يمكن أن تقضي وقتًا ممتعًا في حوض الاستحمام سواء كانت رغوة أو ملح ولكن الكثير من هذه المواد يمكن أن يسبب حساسية الجلد لذلك هذا من الأشياء التي لا يجب القيام بها أثناء الاستحمام يجب أن تكون هذه المضافات من النوع الجيد لأن بعض الأنواع تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

6. لا تغسل البانيو بعد الاستخدام فالبانيو يبدو نظيفًا أمامك لكنه في الحقيقة يحتوي على بكتيريا وجراثيم طويلة الأمد لذا ينصح بغسله بعد الاستخدام من الأفضل استخدام مطهر مصمم خصيصًا للحمام.

7. مع مرور العمر يؤدي الاستخدام المتكرر للشامبو لفترة طويلة إلى تغيرات في الجلد والشعر لذلك يجب اتباع هذه التغييرات لفهم أنسب المنتجات للبشرة والبشرة على سبيل المثال في مرحلة ما ستحتاج إلى شامبو يحتوي على المزيد من البروتين أو مرطبات إضافية.

8. عدم استبدال اللوفه من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها لجسمك هي الاستمرار في استخدام اللوف لفترة طويلة لأن الماء في اللوف هو تربة خصبة للبكتيريا والبكتيريا لذلك يجب غسل اللوف في كل مرة تستحم فيها وحاول غسل الماء قدر الإمكان وتغييره مرة واحدة في الشهر واستخدامه من قبل شخص واحد على الأكثر.

9. لا تغسل المناشف بعد الاستخدام على سبيل المثال مناشف الحمام ستصبح المناشف بيئة جيدة للبكتيريا والعفن وعندما يتم استخدامها لمسح الوجه والجسم في المستقبل ستنتقل هذه البكتيريا إلى الجسد وتؤذي الجسم صحة الجلد لذلك احرصي على غسله بعد الاستخدام ولا تتركيه ليجف لاحقًا.

10. استحم بشكل متكرر ما لم يكن الجسم متسخًا أو متعرقًا فلا داعي للاستحمام كل يوم ويكفي ذلك بضع مرات في الأسبوع يؤدي الإفراط في الاستحمام إلى إزالة الزيوت والبكتيريا الصحية من الجلد مما قد يتسبب في جفاف الجلد وحكة ويسمح للبكتيريا الضارة بالدخول عبر الجلد المتشقق مما يجعله عرضة للإصابة بأمراض جلدية أخرى.