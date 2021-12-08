نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الخير من لولو هايبر ماركت السعودية للسلع التموينية والمنتجات المختلفة في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت السعودية تقدم عروض الخير للأبد هذا الأسبوع على السلع الغذائية المختلفة ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية المختلفة بأجود خامات وأفضل أسعار، وخلال هذا الأسبوع تحرص مجموعة شركات لولو هايبر ماركت السعودية على تقديم أجود السلع وذلك حرصاً على مبدئها الدائم وهو، لولو هايبر ماركت حيث تجتمع الجودة والأصالة ومتعة التسوق، لولو حيث يأتي العالم بين يديك، فبادروا بالسرعة والتوجه إلى أقرب الفروع إليكم لإغتنام الفرصة والتمتع بأقوى العروض من خلال جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم وأفضل العروض الأسبوعية والتي تستمر من الآن وحتى 14 ديسمبر 2021 أو حتى نفاذ الكمية. عروض لولو هايبر ماركت السعودية على السلع الغذائية: لولو أرز سورتكس قصير الحبة وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

زيت دوار الشمس من لولو، سعة 5 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال.

لولو زيت جوز الهند، سعة العبوة 2 لتر بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال. لحم ضأن بالعظم من لولو وزن العبوة 900 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال.

لحم بقري بالعظم من لولو وزن الكيس 900 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال.

بازلاء خضراء من لولو وزن 2.5 كيلو بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال.

عرض لولو أيس كريم شوكولاتة أو فانيلا سعة 4 لتر بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال. عروض لولو الترويجية: عرض 4 عبوات لولو حمص مسلوق وزن العبوة 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال.

زيت زيتون لولو للطهي والقلي عرض ترويجي به زجاجتين سعة الزجاجة 1.8 لتر بسعر 47.95 ريال سعودي بدلاً من 56.95 ريال.

عرض 4 أكياس معكرونة لولو متنوعة وزن 400 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال.

لولو قطع الفطر عرض 3 عبوات بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال. عرض 5+1 على لولو شطة حارة بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 6.90 ريال.

لولو كاتشب الطماطم عرض 3 حبات بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال.

عرض خل أبيض+ صوص الصويا، سعة العبوة واحد لتر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الخير من لولو هايبر ماركت السعودية للسلع التموينية والمنتجات المختلفة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الخير من لولو هايبر ماركت السعودية للسلع التموينية والمنتجات المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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