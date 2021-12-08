أخطاء كارثية ترتكبها الكثيرات مع الخضروات المجمدة تجنبوها تعرض حياتك وحياه أولادك للخطر

أخطاء تجميد الخضروات أخطاء كارثية يرتكبها كثير من الناس على الخضار المجمدة تجنبها! الخضار عادة ما تخزن ربات البيوت الطعام في الثلاجة بحيث يمكن إخراجها عند الحاجة لست مضطرًا للذهاب إلى السوق في كل مرة تريد فيها إعداد وجبة ومع ذلك يجب أن يتم تخزين الطعام في الثلاجة في ظل ظروف محددة لحفظ الطعام وتجنب فقدان قيمته الغذائية.

أخطاء تجميد الخضروات

فيما يلي سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها في الولايات المتحدة عند التعامل مع الخضار المجمدة:

1- اختيار أكياس الطعام بشكل عشوائي: تحتاج إلى العثور على أكياس الطعام التي تم تخزينها في الثلاجة لفترة طويلة لتجنب التلف لهذا السبب يجب نزع الحقائب ووضعها في الخلف والأمام الأحدث لسهولة الوصول إليها.

2- التطابق مع الخضار الطازجة: عند الطهي وغلي الحساء يفضل اختيار الخضار المجمدة أو الخضار الطازجة لا تخلط الاثنين وذلك لتحقيق تجانس المكونات ونضجها وذلك للحصول على وصفة لذيذة.

طريقه فك تجميد الخضار