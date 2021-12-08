شوف عروض العثيم مول على الأجهزة والجوالات وفرص ربح سبائك ذهبية وعربات تسوق

عروض العثيم على الأجهزة الكهربية والإلكترونية واحدة من أهم العروض المقدمة على هذا النوع من السلع داخل المملكة. وللأسبوع الخامس على التوالي تستمر احتفالات العثيم بالذكرى الخامسة والستين وهذا الأسبوع تتيح الفرص لربح ستمائة وخمسين سبيكة ذهبية وستة آلاف وخمسمائة عربة تسوق. وقد أعلنت مجموعة أسواق العثيم عن أسماء الفائزين في المسابقة الأولى عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عروض العثيم

تتعامل أسواق العثيم مع أشهر العلامات التجارية في جميع السلع التي تقدمها في فروعها ومن بين المنتجات المقدمة شاشات أرو وامبيكس وجيباس بالإضافة إلى شاشات أورينو. كما توفر عروض الجوالات الشهيرة مثل أوبو وسامسونج وغيرها.

شاشة أورينو ال أي دي سمارت ٥٥ بوصة سعر الواحدة ألف وأربعمائة وتسعة وتسعين ريالا.

احصل على شاشة أرو ال أي دي سمارت ٤٣ بوصة مقابل تسعمائة وتسعة عشر ريالا فقط.

احصل على هاتف فيفو واي ٢٠ اس سعة ذاكرة الهاتف ١٢٨ جيجا بايت مقابل سبعمائة وخمس وثمانين ريالا فقط.

العثيم مول

فصل الشتاء يحتاج إلى التدفئة مع دفاية كولين الكهربائية متاحة الآن بأسواق العثيم بسعر ١٣٩ ريال.

قدر كليك أون الكهربائي سعة ستة لترات بسعر مائتين وتسعة ريال للحبة فقط.

غلاية ماء نيكاي زجاجية سعة ١.٧ لتر جودة وشكل مميز مقابل ٥٩ ريال للحبة.

خلاط كولين ٣٥٠ واط لصنع العصائر وخلط المكونات المختلفة بسعر ٨٥ ريال.

أسواق العثيم

لا غنى لأي سيدة عن الأواني السيراميك في هذا العصر حيث تعتبر من الأواني الصحية الغير لاصقة. ولذلك يقدم لكي العثيم طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من ١٠ قطع مقابل مائة وتسعة وخمسين ريالا الطقم كاملا.

استمتعي بالحفاظ على المشروبات ساخنة لوقت أطول مع ترموس ديفا. طقم مكون من قطعتين سعة الواحدة لتر مقابل خمسة وخمسين ريالا الطقم.

إذا كنت من محبي الشي فالعثيم يعرض لك شواية باربكيو فورية متوسطة الحجم مقابل ٢٩.٩٥ ريال للحبة فقط.

Othaim offers

قدر ضغط سوبر بي كهربائي سعة ستة لتر بسعر ١٧٩ ريال.

مقلاة كأسا بونيتا طقم مكون من ثلاث حبات بمقاسات مختلفة متوفر بسعر ٤١.٩٥ ريال.