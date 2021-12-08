نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم وفر حتى نصف السعر في تخفيضات هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفر حتى 50% من ثمن المنتجات عند التسوق من عروض بنده الأسبوعية، حيث تسري التخفيضات الأسبوعية في فروع هايبر بنده بالسعودية، وإلى جانب ذلك نجد منتجات طازجة ومختلف الخضروات والفواكه، حرصًا على أن تقدم لكم بنده كل ما يلزمكم من سلع غذائية واحتياجات المنزل بشكلٍ عام، وتبدأ تلك التخفيضات بدايةً من الأربعاء 8 ديسمبر 2021 وحتى الثلاثاء 14 ديسمبر.

عروض بنده اليوم

الخضروات والفواكه تصلك طازجة يوميًا عند شراؤها من عروض بنده السعودية، كما تتميز أسعارها في العروض الأسبوعية بكونها مخفضة إلى حد كبير، ونجد بها فواكه مثل برتقال للعصير، فأهم ما يميز عصير البرتقال أنه غني بفيتامين سي، مما يسهم في تقوية المناعة بالجسم، وبالتالي يتمكن الجسم من مقاومة نزلات البرد التي تزداد في فصل الشتاء، وفواكه أخرى نجدها في هايبر بنده كالجوافة الذي عند إضافة الحليب أليها ووضعها في الخلاط فإنه يصبح لدينا عصير مفيد للغاية ومغذي، وأيضًا الفراولة والرمان.

برتقال للعصير بسعر 3.95 ريال سعودي بدلًا من 5.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

1 كجم جوافة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

عبوة فراولة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

هايبر بنده يقدم لكم الحليب بمختلف أنواعه، سواء كان اللبن المجفف، أو اللبن المكثف الذي يستخدم في اعداد الحلويات، وكذلك يوجد حليب مبخر، وتأتي الألبان في عروض بنده الأسبوعية بتخفيضات على العبوة الواحدة، وتخفيضات أخرى على الكميات.

2 كجم حليب مجفف نستله، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

5 عبوات حليب مركز المراعي،ب سعر 9.95 ريال سعودي.

3 عبوات حليب مبخر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.85 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية

كل ما يلزم من أغذية لتناولها في وجبة الفطور في الصباح لمد الجسم بالطاقة والنشاط، يُمكنكم إيجاده في بندة، حيث عصائر الفواكه، أنواع عديدة من الأجبان، وحتى الزبادي التي يمكن تناولها كوجبة عشاء خفيفة، وتناسب الرجيم أيضًا.

عصير نادك حجم العبوة 1.5 لتر، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 11 ريال سعودي.

3 عبوات زبادي يوناني بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

عروض بنده للأجهزة الكهربائية

أفضل التخفيضات في بنده على الأجهزة الكهربائية، ومنها جهاز مجفف الشعر بيبي ليس، محضر الطعام، بنده ميكروويف، وأيضًا غسالة بتعبئة علوية، تتسع حتى 10 كجم من الملابس.