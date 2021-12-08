شوف عروض اسواق العثيم بالسعودية الآن اشتري قطعة والتانية مجانا

عروض العثيم في السعودية على السلع، توفر العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير غذائية، فالمنتجات شاملة كل أغراض المنزل، فإذا كنتم تبحثون عن متجر للتعامل معه فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع إليكم من فروع العثيم وستحصلون على أفضل المنتجات الغذائية بأقل الأسعار، فالهدف الذي تعمل العثيم من أجله هو توفير الراحة للعملاء وتقديم إليهم كل ما يحتاجون.

عروض العثيم في السعودية:

توفر العثيم إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” لحم مفروم ايجي سويس – 900 ويحتوي العرض أيًضًا على سمبوسك المراعي بالجبنة – 280 جم، من بين المنتجات التي يوفرها العرض إليكم خضار مشكل أمريكانا 400 جم، يحتوي العرض أيضًا على ناجتس دجاج أطياب فان – 400جم بالإضافة إلى قلقاس جيفركس – 400جم، توفر العثيم إلى عملائها أيضًا كبدة اسكندراني ميتكو – 400 جم، من المنتجات المتوفرة في أسواق العثيم أيضًا دبوس دجاج كوكي كرانشي – 700 جم، ستجدون في العثيم أيضًا فاصوليا خضراء فارم فريش – 400جم كما ستجدون الوجبة المفضلة عند الجميع وهي شيش طاووك أطياب – 1كجم”.

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من التالي” عجينة سبرنج رول الكرامة – 160 جم ويشمل العرض أيضًا على أوراك دجاج مجمدة دواجن الوطنية – 1 كجم، يحتوي العرض أيضًا على خضار مشكل امريكانا – 400 جم بالإضافة إلى ناجتس دجاج أطياب – 1كجم، يحتوي العرض أيضًا على برجر بقري كوكي جامبو – 1.5 كجم، يشمل العرض أيضًا على دجاج بانيه فيليه أطياب – 1 كجم بالإضافة إلى دجاج ستربس كوكي – 350 ولدى العثيم خرشوف جيفركس – 400جم.

منتجات توفرها العثيم إلى عملائها:

حرصت العثيم على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وتوفر إليهم كل ما يحتاجون إليهم كقشطة التاج وشبيهة قشطة بوك وحليب لونا سائل مفتاح وعربي حلواني فراولة ومعجون طماطم السعودية وتونة المراعي الخضراء، وتونة المراعي الخضراء وزيت زيتون الجوف زجاج، بالإضافة إلى مطهر داك باين صنوبر وحليب هالي بودرة علبة وصابون داك بودرة كيس وزيت هالي ومطهر ديتول 24، فإذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل المنتجات فيمكنكم التوجه إلى أقرب من فروع العثيم.