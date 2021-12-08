- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الشتوية ما زالت مستمرة وبخصم يصل الى بل ويتعدى نصف السعر في المقال التالي
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة، تتوفر في فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية كل ما يحتاجه المنزل من الإبرة إلى الصاروخ وذلك لأنه يشمل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والخضروات الطازجة والفواكه المستوردة أيضا يشمل جميع الحلويات والمخبوزات الطازجة التي يتم صناعتها في داخل مقر مخابز بندة بال هايبر نفسه بالإضافة إلى المعلبات الغذائية والحلويات المستوردة والمحلية الصنع من أرقى وأفضل الماركات العالمية.
عروض بنده وهايبر بنده التوفيرية.. قائمة أسعار عرض اشتر أكثر توفر أكثر
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
لا يشتهر هايبر بندة فقط بكونه يبيع المواد الغذائية والحلويات بل يمتد إلى بيع المنتجات الإلكترونية و المستلزمات الدراسية وكل ما يمكن أن يخطر على بال العائلة وهذا وبالإضافة إلى خصومات الهائلة والهدايا الرائعة والتخفيضات الدورية للمناسبات التي نعلمها أوقد لا نعلمها حتى.
عروض بنده اليوم الخميس
- عروض هايبر بنده نقانق / مفروم بقري قليل الشحم – بقري برازيلي بسعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم الكيلو بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة روستو بقري برازيلي السعر للكيلو 36.95 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده بيف ستروجانوف بقري برازيلي سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة برجر بقري برازيلي سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع فخذ خروف استرالي بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي بدلا من 57.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده فخذ خروف سواكني سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي بدلا من 68.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كتف خروف سواكني سعر الكيلو 53.95 ريال سعودي بدلا من 67.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي أفخاذ دجاج كاملة (اليوم) 900 جرام سعر الطبق 13.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.
- عروض بنده جده دجاج التنمية طبق (700X3) جرام سعر الطبق 30.95 ريال سعودي بدلا من 43.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم دجاج متبل تندوري التنمية 600 جرام سعر الحبة 11.95 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده الشتوية ما زالت مستمرة وبخصم يصل الى بل ويتعدى نصف السعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.