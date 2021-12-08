شوف عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 50% وحتي نهاية العام تسوق الآن

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سوق بنده يكون من ضمن الأسواق التي تختص في مجال التجزئة، كما أن الهايبر قد يشمل على العديد من الأعمال العظيمة، وكذلك المجهودات القوية والكبيرة، وذلك من أجل تشييد شركة من الشركات القوية والناجحة التي تتضمن على الكثير من العلامات الرائعة والكبيرة بين كافة المتاجر التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة استطاعت أن تمهد طريقا لبناء الكثير من التصورات الإيجابية للكثير من العلامات التجارية وذلك من أجل توافر الكثير من الأنشطة التي يحتاجها الزبائن.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من الأسواق المتخصصة في البيع للعديد من المستلزمات الغذائية وأيضًا الغير غذائية إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يكون متواجد به الكثير من المنتجات والمستلزمات التي يتطلبها الزبائن حتى تكون بأسعار تتناسب مع جميع الأشخاص في المملكة.
وأيضًا الأفراد المتواجدين بالسعودية، حيث أن هايبر بنده قد استحوذ على الكثير من الجوائز أثناء السنوات الماضية، وكذلك يتوافر في الهايبر العروض المذهلة والخصومات الكبيرة بإستمرار.
عروض بنده السعودية
- 250 مل من سائل التنظيف الخاص باليدين من النوع لوكس يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- عدد اثنان قطعة من معجون الأسنان نوعه إكستريم ريد كولجيت فريش مقدار 125 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
- معجون الأسنان من النوع سنسوداين وقاية متعددة مقدار 2 * 75 مل يكون بسعر 39.95 بدلًا من 48.25 ريال سعودي.
- حفائض الأطفال من النوع بامبي للعبوة الكبيرة تكون بسعر 55.95 بدلًا من 85.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- خصومات بنده حفائض الأطفال من النوع هجيز لعناية أكثر تكون بسعر 54.95 بدلًا من 80 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده المناديل المبللة الخاصة للأطفال لدى البشرة الحساسة من النوع بامبي عدد 65 منديل تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- مناديل من النوع جونسون عدد 48 أو 56 أو 72 منديل للعبوة الواحدة تكون بسعر 12.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- إناء لتحضير القهوة مصنوع من الجرانيت الغير لاصق من النوع مستر كوك حجم 9 سم تكون بسعر 18 بدلًا من 24 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 50% وحتي نهاية العام تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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