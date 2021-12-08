- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sport وقناة الكأس القطرية لمشاهدة مباريات كأس العرب 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت إدارة شبكة bein sport مؤخراً، عن نقل مواجهات بطولة كأس العرب عبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، كما وكما وتنقل قناة الكأس القطرية الرياضية الشهيرة، كافة مباريات البطولة بشكل مجاني لمشاهديها، وعليه تتوالى عمليات البحث هذه الأيام، لمعرفة الأحداثيات الصحيحة للقنوات الناقلة للبطولة العربية الهامة، والتي تستضيفها الملاعب الرياضية القطرية، كما وتجدر الإشارة إلى أنه تستعد كذلك دولة قطر، للإستضافة الحدث الرياضي الأهم كأس العالم 2022، وعليه نستعرض معكم في هذا التقرير ترددات القنوات الفضائية الرياضية الناقلة لكأس العرب.
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة
كما أشرنا سابقاً فإنه تنقل البطولة عبر تردد قناة bein sport الرياضية المفتوحة، وذلك وفقًا لما أعلن عنه الحساب الرسمي لشبكة قنوات bein sport بنشر تدوينه قصيرة، تضمنت أنه قد نالت الشبكة حقوق بث كأس العرب FiFa قطر 2021، وذلك عبر قمري النايل سات وسهيل سات.
والآن يمكنك تثبيت تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، من خلال الاحداثيات التالية:
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز والاستقطاب
|رقم معامل الخطأ
|نايل سات
|11054
|27500/ افقي
|4/3
|سهيل سات
|11585
|27500/ عمودي
|3/2
تردد قناة الكأس القطرية
بالإضافة إلى نقل البطولة عبر تردد قناة بي ان سبورت، فإنه تنقل كذلك قناة الكأس القطرية الرياضية الشهيرة، فاعليات بطولة كأس العرب قطر 2021، لذلك نتناول معكم في هذا التقرير تردد القناة على النايل سات، وجدير بالذكر أنه أعدت إدارة القناة استديو تحليلي قوي، يضم باقة من أهم وأبرز نجوم الرياضة في المنطقة بل وفي العالم، والآن يمكنك تثبيت القناة من خلال الاحداثيات التالية:
- تردد القناة 11919 على قمر النايل سات.
- الاستقطاب أفقي، رقم الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ، 3/4.
بطولة كأس العرب قطر 2021
وفي سياق متصل نتطرق إلى بيان المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021، والتي تتمثل في، مصر والجزائر والمغرب والسعودية وتونس، بالإضافة إلى الأردن وسوريا والإمارات والبحرين وقطر، وكذلك موريتانيا ولبنان وفلسطين، وتشهد البطولة منافسات قوية للغاية، منها مصر والجزائر والتي أقيمت أمس الثلاثاء، والتي انتهت بتعادل المنتخبين 1-1، وصدارة المنتخب المصري مجموعته بفارق الانذارات، كما ونقلت المباراة عبر تردد بي ان سبورت المفتوحة، وكذلك قناة الكأس الرياضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sport وقناة الكأس القطرية لمشاهدة مباريات كأس العرب 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.