وداعا لطبيب الأسنان.. معجزة في بيتك لتبيض الأسنان كالؤلؤ من أول مرة وازالة الجير والأصفرار في 3 دقائق

تبييض الاسنان من أبرز العمليات التي يطمح الجميل لإجرائها للحصول على أسنان بيضاء وناصعة والتخلص من الجير والإصفرار الموجود على الأسنان وربما نلاحظ جميعًا أن الابتسامة البيضاء تعطي الشخص مظهرًا جميلًا ورائعًا وتجعله أكثر ثقة بنفسه فيتحدث ويبتسم براحة دون أن يشعر بعدم الثقة في نفسه، والوصول إلى تبييض الأسنان لا يتم فقط من خلال عمليات تبييض الأسنان لدى أطباء الأسنان ولكن توجد العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على أسنان بيضاء ولامعة دون أن يكون لها أي تأثير على المدى البعيد ومن خلال هذا المقال سنتعرف على إحدى طرق تبييض الأسنان التي تساعد على التخلص من التسوس واللون الأصفر.

طريقة تبييض الأسنان باستخدام صودا الخبز

الذي يميز طرق تبييض الأسنان في المنزل أنها تحتوي على مكونات جميعها تكون طبيعية ومناسبة للأسنان ولا تؤذي الأسنان على المدى البعيد على عكس ما يحدث من الأشياء الصناعية التي تسبب مشكاكل كبيرة مع مرور الوقت وفيما يلي خطوات تبييض الأسنان باستخدام صودا الخبز:

خلط ملعقتين من صودا الخبز مع ملعقتين من الماء.

نقلبهما حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقلبهما حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغمس فرشاة الأسنان في العجينة التي قمنا بصنعها بواسطة صودا الخبز.

نقوم بفرك الأسنان جيدًا بالفرشاة.

يمكن تكرار العملية أكثر من مرة لكن يجب الحرص أن يكون ذلك على فترات متباعدة حتى لا تسبب أي مشكلة للأسنان.

تبييض الأسنان بواسطة الكركم

الكركم من المواد التي له تأثير وفعالية كبيرة على تبييض الأسنان وفيما يلي الخطوات التي سنحتاجها لتبييض الأسنان بالكركم: