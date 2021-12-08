شوف عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات الشتاء لهذا الآسبوع 50% خصم

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تعتبر من ضمن الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة تكون حريصة جدًا من أجل تقديم هذه الخصومات والعروض على العديد من المستحضرات والمنتجات وهذا قد يحدث بإستمرار، كما أن شركة اكسترا تعد من إحدى الشركات المتخصصة بمجال البيع للكثير من المستحضرات والمستلزمات ومنها، كافة الإلكترونيات من خلال التجزئة مثلًا، كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية أيضًا وغيرها، كما أن شركة اكسترا أصبحت تتضمن على حوالي أثنان وأربعون فرع يكونوا متواجدين بالمملكة العربية السعودية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات التي تتضمن على العديد من العلامات التجارية الرائدة في كافة أنحاء العالم، وأيضًا فإن شركة اكسترا تقوم بتوفير وتجهيز الكثير من المستلزمات والمنتجات ومنها، جميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والكاميرات والبرامج وأجهزة الحاسوب وهواتف الجوال، كما أنه من الممكن أن يكون متواجد في شركة اكسترا المستلزمات الخاصة بالعناية الشخصية مع العديد من المستحضرات الأخرى، كما يكون متوافر مع كافة المنتجات ضمان مع فترة لمدة كبيرة.

عروض شركة اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية سعر مكبر الصوت من النوع إل جي 25 واط يدعم البلوتوث باللون الأسود يكون 379 بدلًا من 699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم سماعات البلوتوث من النوع فيليبس تدعم الصوت الشديد مع المؤثرات لاسلكي يصل إلى حوالي 10 متر سعره يكون 749 بدلًا من 899 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية ساوند بار من النوع سوني يدعم البلوتوث 120 واط سعره يكون 339 بدلًا من 449 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون حجم 60 بوصة من النوع شارب يدعم الأندرويد عالي الدقة سعره يكون 2899 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم