شوف عروض الهواتف الذكية أقوى عروض تحطيم الأسعار من لولو على لا تفوتها LULU

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لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض تحطيم الأسعار على الهواتف الذكية. كما تعودنا منها دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الواسع والعالمي. تبهرنا هذه المرة بتقديم تشكيلة كبيرة من الهواتف الذكية بخصومات مذهلة لا يمكن تفويتها على الإطلاق. كما تقدم أيضاً بالإضافة لذلك في هذا المقال مجموعة من أجهزة اللابتوب والأيباد وأيضاً مجموعة رائعة من الإكسسوارات العالمية بتخفيضات ولا أروع لا تفوتها. أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بتخفيضات مذهلة نقدم لكم عملائي الكرام من خلال مجلة لولو هايبر كبرى عروض تحطيم الأسعار على مختلف أنواع \بتخفيضات جبارة. خصم 400 ريال على هاتف أوبو رينو 3 برو، الهاتف بشاشة مساحتها 6.4 بوصة، من الجيل الرابع. الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، مزود بكاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بكسل، وبها أربع كاميرات خلفية بدقة 64+13+8+2 ميجا بكسل. بالإضافة لذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام، بينما الذاكرة الداخلية مساحتها 256 جيجا بايت. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي. خصم 300 ريال على جوال شاومي مي 11 لايت، بشاشة مقاسها 6.53 بوصة، من الجيل الخامس، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11. كما أنه يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بينما العشوائية 6 جيجا بايت رام. بالإضافة لوجود ثلاث كاميرات خلفية بدقة 5+8+48 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية دقتها 20 ميجا بكسل. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي. تخفيضات لولو القوية على أجهزة اللابتوب والأيباد خصم 250 ريال على لينوفو ايديا باد، بمعالج كور أي 3، متوفر باللون الرمادي، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. كما أنه يحتوي على شاشة عرض 14 بوصة، وقرص تخزين مساحته 1 تيرا بايت، ورامات 4 جيجا بايت. بسعر 1749 ريال بدلاً من 1999 ريال سعودي. عروض لولو هايبر على اكسسوارات الهواتف الأكثر من رائعة خصم 60 ريال على ساعة في لايت الذكية من شاومي، بألوان مختلفة، بسعر 239 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

اشتري تي بي لينك راووتر محمول مزود بالشبكة 4G من الجيل الرابع. بسعر 209 ريال بدلاً من 249 ريال سعودي.

اشتري سماعة لاسلكية أذن من هونر متوفر باللون الأبيض، بسعر 119 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الهواتف الذكية أقوى عروض تحطيم الأسعار من لولو على لا تفوتها LULU - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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