شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية

عروض هايبر بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات على كل السلع والمنتجات الضرورية، وأسعار تناسب كل الفئات المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهو يوفر جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل عملاءه وخصومات ممتازة وتوفير يصل الي 50 ٪.

يشمل العرض على المنتجات عديدة ومنها بطاطس مقليه ديل مونتي، وبرجر دجاج هون أند كرسبي، ودجاج مسحب رويال عادي، وجبنة شيدر قابلة للدهن الأصلية كرافت، وجبنة كريم المراعي، واكياس شاي أسود ليبتون، وأرز بسمتى الوليمة، جبنة حلوم أسترا جبن شيدر أبيض السنبلة، وجبنة إيدان فريكو هولندية، والكثير من المنتجات وسوف نتناول العرض الاسبوعي لهايبر بنده.

عروض هايبر بنده في قسم المجمدات :

بامية زيرو ساديا (400 جرام)لعمل اشهي الطاجن، السعر للحبة قبل العرض 10.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.50 ريال سعودي.

أشتري واحدة وأحصل على الثانية هدية، خضار الأخضر (900 جرام) 2 حبة السعر قبل العرض 39.90 ريال سعودي و داخل العرض 24.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية ديل مونتي (2.5 كيلو) لا يمكن الأستغناء عنها في كل الوجبات،

2 حبة السعر قبل العرض 43 ريال سعودي و داخل العرض 27.95 ريال سعودي.

2 حبة السعر قبل العرض 43 ريال سعودي و داخل العرض 27.95 ريال سعودي. سارع بالحصول على العرض قبل نفاذ الكميه، برجر دجاج هوت اند كرسبي (1120 جرام) 2حبة السعر قبل العرض 67 ريال سعودي وداخل العرض 35.95 ريال سعودي.

أشتري واحده دجاج مسحب وأحصل على واحدة مجانية، دجاج مسحب رويال عادي /حراق (2حبة) السعر قبل العرض 53.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على منتجات الألبان :

هذا العرض حتى نفاذ الكمية، جبنة شيدر قابلة للدهن الأصلية كرافت (2×480 جرام) السعر قبل العرض 34.95 ريال سعودي و السعر داخل العرض 24.95 ريال سعودي.

جبنة كريم قابلة للدهن المراعي (2×500 جرام) عبوة ترويجية السعر قبل العرض 30.50 ريال سعودي وداخل العرض 19.95 ريال سعودي.

جبنة إيدام فريكو هولندية للكيلو عرض التوفير، السعر قبل العرض 64.95 ريال سعودي وداخل العرض السعر 44.95 ريال سعودي.

لبنة تركي السنبلة جودتها عالية ومذاقها شهي، سعر الكيلو قبل العرض 32.95 ريال سعودي وداخل العرض، 20.95 ريال سعودي.

جبنة رومي جرين لاند لعمل اشهي السندوتشات، سعر الكيلو قبل العرض 51.95 ريال سعودي وداخل العرض 36.95 ريال سعودي.

أحصل علي عرض شاي اسود ليبتون الأن

مذاق رائع وجودة عالية شاي أسود ليبتون (300 كيس) السعر للحبة قبل العرض 50.25 ريال سعودي وداخل العرض السعر 28.95 ريال سعودي.

وعروض أخرى على العديد من المنتجات سنتناولها بالتفصيل.