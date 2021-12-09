شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات

تكون مكتبة جرير من أشهر وأكبر المكاتب التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن تلم الشركة صارت تتضمن على عدة أفرع قد تم وصولها إلى حوالي تسعة وثلاثون فرعًا في الكثير من المناطق المتنوعة بالمملكة، كما أنه يكون متواجد نحو ألف ومائتان عميلًا لتلبية جميع متطلبات الخدمات التي يتطلبها الأفراد، حيث أن أول فرع خاص بمكتبة جرير قد افتتح في عام 1979 محل حجمه صغير في شارع يسمى المتنبي بالرياض.

عروض جرير المملكة العربية السعودية

شركة جرير تعد من الشركات الرائدة في السوق المركزي، حيث أن الشركة تكون متخصصة بمجال البيع من أجل تلبية كافة احتياجات المدارس، وكذلك متطلبات المكاتب.

حيث يتواجد أيضًا في الشركة كل الألعاب التي يريدها الأطفال، مع تواجد جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث المكتبي والبرامج، حيث أن المكتبة قد نالت السمعة الجيدة والحسنة بين كافة الزبائن في المملكة العربية السعودية.

عروض جرير الأسبوعية

هاتف من النوع فيفو في 21 سعة 128 جيجا بايت 8 جي رام يكون بسعر 1599 بدلًا من 1699 ريال سعودي.

هاتف من النوع هواوي واي 8A سعة 128 جيجابايت 8 جي رام يكون بسعر 1099 ريال سعودي.

هاتف من النوع سامسونج جالكسي أيه 52 إس 5 جي حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام يكون بسعر 1559 بدلًا من 1659 ريال سعودي.

ساعة من النوع واتش سيريس 3 يكون سعرها 849 بدلًا من 929 ريال سعودي.

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