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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية وحتي نهاية ديسمبر في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يعتبر من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعمل على تقديم العديد من الخدمات إلى كل الزبائن بالمملكة العربية السعودية التي من الممكن أن يصلوا إلى حوالي مائة وست مليون عميل يتم تواجدهم سواء في جمهورية مصر العربية أو بالمملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعتبر من إحدى القطاعات الضرورية المتخصصة في قطاع التجزئة، وكذلك فإن سوق بنده قد يشمل على سجل عريق يعود لعام 1978.
عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل ل 65% وحتي 15 ديسمبر 2021
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يعد من الأسواق التي تقوم ببيع كل المستلزمات والمستحضرات الخاصة بالغذاء، كما يتم تواجد الكثير من المنتجات الأخرى لتوفيرها في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.
حيث أن السوق يعمل على منح هذه المستحضرات والمستلزمات التي تتضمن الجودة العالية والرائعة بأسعار متناسبة مع كافة الأشخاص بالمملكة، وأيضًا المواطنين المتواجدين بها، كما أن شركة بنده تعتبر من الشركات التي حصلت على العديد الجوائز من ضمنها، جائزة أفضل وأحسن علامة من ضمن العلامات التجارية المتواجدة بآسيا سنة 2011.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 1 + 1 من كريمة البندق مع الكاكاو من النوع بنده مقدار 750 جرام يكون سعرها 29.95 بدلًا من 59.90 ريال سعودي
- خصومات بنده 12 * 1 لتر من لبن نوعه الصافي طويل الأجل يكون بسعر 38.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده 360 مل من البلسم نوعه هيد آند شولدرز 1 + 1 يكون بسعر 24.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي.
- السائل الخاص بغسيل الصحون مقدار لتر واحد من النوع بنده عدد 1 + 1 يكون سعره 12.25 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- طبق من البيض الأبيض نوعه الفقيه عدد ثلاثون حبة بالحجم الكبير يكون بسعر 13.50 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن الحلوم نوعه أسترا تكون بسعر 34.95 بدلًا من 48.95 ريال سعودي.
- الجبن الأبيض بالملح الخفيف من النوع الطيب مقدار كيلو جرام تكون بسعر 28.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
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