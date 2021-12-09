شوف موعد تخفيضات رأس السنة في السعودية لعام 2022

تخفيضات رأس السنة في السعودية 2022 ينتظر عدد كبير من الأشخاص فترة التخفيضات والعروض في المملكة، حيث يمكنه الحصول على أفضل السلع والماركات المعروفة بأسعار مخفضة وهائلة، منا يضمن لهم توفير أموالهم والحصول على المشتريات التي كانوا يرغبون في شرائها ولكن كانت أسعارها مبالغ فيها في الأسواق طوال العام، لذلك يبحث اغلب المواطنين والمقيمين عن موعد تخفيضات رأس السنة في السعودية، كما تقوم الشركات بتقديم عروض تنافسية في فترة التخفيض من أجل تحقيق أكثر نسبة مبيعات، الأمر الذي يعطى فرصة كبيرة للاستفادة من هذه العروض لجميع المواطنين بالمملكة وخصوصاً في حالات تجهيز المنازل للشباب المقبلين على الزواج، لذلك نقدم أهم التفاصيل عن التخفيضات رأس السنة الجديدة 2022، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول تخفيضات راس السنة.

موعد تخفيضات رأس السنة في السعودية 2022

وقد قامت وزارة التجارة في المملكة بالسماح لإقامة العروض والتخفيضات في صورة متاجر إلكترونية تسهل على الأشخاص شراء المنتجات بسرعة وسهولة ودون حدوث ازدحام وتكدس في الطرق والمراكز التجارية، ومن المقرر أن تطرح أكبر الماركات العالمية والشركات المنتجة للسلع في خلال فترة تخفيضات رأس السنة في السعودية عروض وسلع مخفضة بنسبة كبيرة تتخطى 50%، وذلك بداية من 22 نوفمبر 2021 وحتى 16 يناير 2022، كما كشفت وزارة التجارة عن مختلف مواسم التخفيضات الأخرى بالمملكة ومواعيدها كالآتي:

موسم شهر رمضان.

موسم عيد الفطر المبارك.

موسم عيد الأضحى.

موسم العودة إلى المدارس.

موسم التخفيضات الخَاص بالعيد الوطني السعودي.

موسم تخفيضات نهاية السّنة.

أشهر المتاجر الإلكترونية التي تشترك في تخفيضات رأس السنة في السعودية

وفي ظل البحث عن أفضل العروض التي تقدمها المتاجر الالكترونية في فترة التخفيضات على الادوات المنزلية الأجهزة الإلكترونية ومستلزمات المنزل من سلع و عروض على العطور والهواتف المحمولة الملابس والأحذية، نوضح أشهر المتاجر الإلكترونية التي تقدم عروض و تخفيضات هائلة، والتي تعرض أكبر كم من الأجهزة والمنتجات والسلع المخفضة في المملكة.

متجر جرير.

نجر اكسترا.

متجر سوق كوم.

متجر نون.

متجر ايكيا.

متجر سيتي ماكس.

متجر سنتربوينت.

متجر ممزورلد.

متجر شي أن.

متجر جولي شيك