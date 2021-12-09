نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية اليوم واشتري واحدة والثانية مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العثيم واحدة من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها المزيد من العروض والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها مستلزمات التنظيف والمنتجات الغذائية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

توفر العثيم مختلف العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” مقشر الجسم دوف 225 مل ويحتوي أيضًا على صابون سائل لليدين دوف (250 مل)، يشمل العرض أيضًا على صابون سائل لليدين لايفبوي (750 مل)، يحتوي العرض أيضًا على صابون لليدين سانيتا (250 مل).

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض على صابون سائل لليدين جنتو مضاد للبكتيريا (500 مل)، يحتوي العرض أيضًا صابون سائل لليدين سنوفا (3 × 330 مل)، بالإضافة إلى سائل تنظيف لليدين مضاد للبكتيريا بزهر اللوز جونسونز (300 مل)، يحتوي العرض أيضًأ على صابون سائل سنوفا (2.2 لتر)، يشمل العرض أيضًا على سائل لليدين مضاد للبكتيريا ديتول (200 مل). بالإضافة الى مونتانا فراولة مع لامب وستون بطاطس.

تخفيضات وعروض العثيم السعودية

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من خلاص الخرج الفاخر كيلو ودجاجة مقطعة ومبهرة مع كفتة لحم بقري وبروستد دجاج وبرجر لحم بقري وكباب لحم بقري وشيش طاووق بالخردل وشيش طاووق وكريسبي دجاج ومربى الترت ومكدوس سوري وزيتون أسود وأخضر أسباني وخضار معلب ومونتانا ملوخية والسنبلة شرائح والبطاطس بالبهارات.

يشمل العرض أيضًا على كلًا من التالي” قوالب جبن بالفلفل او كولبي جاك لوسيرن 907 جرام بالإضافة إلى جبن مبشور بأصناف مختلفة لوسيرن 170 – 226 جرام بالإضافة إلى قوالب جبن بأصناف مختلفة بالإضافة إلى لوسيرن 226 جرام يحتوي العرض أيضًا على سكر حبيبات سيجنشز سليكت 1.8 كيلو مع سكر حبيبات سجنتشر سليكت 454 جرام.

عروض وخصومات أسواق العثيم السعودية

يشمل العرض أيضًا على أعواد قطن للأطفال جونسون 100 حبة بالإضافة إلى حفاظات أطفال بأنواع متنوعة 48 – 64 حبة، فإذا كنتم في حاجة لشراء أفضل المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع العثيم وستحصلون على كل ما ترغبون.