شوف عروض بنده الموفرة وفرصة ربح مائتي ألف ريال قسائم شرائية

عروض بنده الجديدة هذا الأسبوع تبدأ من يوم الأربعاء الأول من ديسمبر وتستمر حتى يوم السابع من نفس الشهر. تحت شعار وفر أكثر تعطيك بنده فرصة للحصول على منتجات إضافية مجانا حيث تشمل العروض الحصول على حبة أو حبتين مجانا عند شراء بعض السلع المعروضة. وبذلك يكون المتسوق قد تمكن من شراء قطعتين بسعر واحدة فقط. كما توجد فرصة أخرى لربح قسائم شرائية بقيمة مائتي ألف ريال.

عروض بنده الأسبوعية

اشتري حبة واحدة واحصل على الثانية مجانا من عجينة الكنافة سويتز وزن نصف كيلو جرام مقابل 9.95 ريال بدلا من 19.90 ريال. وتستطيعون الاطلاع على مقال منشور مسبقا عن طريقة عمل الكنافة في المنزل بكل سهولة مثل التي تشتريها من المحلات.

وفر أكثر مع هايبر بنده بشراء ثلاث حبات من الفطائر الكبيرة السادة واحصل على ثلاث حبات مجانا وزن الواحدة 400 جرام. مقابل 11.95 ريال فقط بدلا من 22.5 ريال.

اشتري حبتين من دجاج مسحب رويال عادي أو حار وزن الكيس كيلو إلا ربع مقابل 39.95 ريال بدلا من 53.90 ريال واصنعي أشهى الوصفات لعائلتك.

احصل على حبتان من بطاطس دبل مونتي المقلية وزن الحبة اثنين كيلو ونصف مقابل ٢٧.٩٥ ريال بدلا من ٤٣ ريال بخصم يصل إلى خمسة عشرة ريال.

حبتان من بطاطس كريس كات للقلي هوت آند كرسبي بخصم ٣١.٩٥ ريال.وزن الحبة ٢.٥ كيلو جرام.

يوجد بجميع فروع الهايبر عسل طبيعي الشفاء وزن كيلو جرام سعر الحبة 41.95 ريال بدلا من 71.95 ريال. تتعدد فوائد عسل النحل الطبيعي لجميع أجزاء جسم الإنسان كما أنه يستخدم في عمل أقنعة الوجه. وكذلك يستخدم في علاج الجروح والحروق ومضاد قوي للالتهابات ويعتبر مصدرا طبيعيا لمد الجسم بالطاقة أيضا.

اذا كنت من محبي البرجر يمكنك شراء حبتان من برجر دجاج هرفي بالبقسماط وزن الحبة 1.344 كيلو جرام مقابل 62.95 ريال بدلا من 87.90 ريال ووفر مبلغ 24.95 ريال.

هايبر بنده والسحب على مائتي ألف ريال قسائم شرائية

لدخول المسابقة كل ما عليك هو مسح الكوبون الموجود على زجاجات زيت العربي ثم إزالة الملصق على العبوة. وبعد ذلك عليك إدخال الكود في مسابقة العربي لدخول السحب الأسبوعي والفوز بالقسائم الشرائية.

زيت طبخ ليزا سعة لتر ونصف سعر الحبة 13.95 ريال بدلا من 17.5 ريال.

احصل على زيت عافية دوار الشمس سعة 2.9 لتر سعر الحبة 33.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

يعد زيت دوار الشمس من الزيوت الأساسية والمستخدمة بكثرة في القلي والطبخ. احصلي على عبوة من زيت هالة دوار الشمس أو زيت نباتي نخيل سعة العبوة لتر ونصف مقابل ٣٣.٩٥ ريال لكل ثلاث حبات بدلا من ٤٧.٨٥ ريال.