شوف عروض المنيع على الأجهزة المنزلية والثلاجات بأقوى الخصومات

عروض المنيع من العروض المميزة التي تقدمها شركة حمد المنيع وشركاه داخل المملكة العربية السعودية. وتختص الشركة في تجارة الأجهزة الكهربائية بأنواعها سواء أكانت كبيرة أو صغيرة. ويبحث كثير من المستخدمين عن الأجهزة مثل الثلاجات، الفريزرات، القلايات الهوائية، مكيفات الهواء، الدفايات وغيرها من الأجهزة التي لا غنى عنها في أي منزل. وتوفر الشركة جميع هذه السلع بأسعار تنافسية كما تتيح خصومات مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى 70 بالمائة وأكثر من سعر المنتج. الأمر الذي كان سبباً في جذب ألاف المشترين بالمملكة للتعامل مع الشركة مما دفعها إلى إقامة عدة فروع في أكثر من منطقة بالمملكة.

عروض المنيع

احصلي على خصم حتى 40.32% من سعر خلاط باناسونيك الشهير بسرعتين سعة الدورق 1.2 لتر متوفر مقابل 151 ريال فقط بدلاً من 253 ريال.

اصنعي أشهى وصفات المعجنات مع عجان كينوود بقوة 1200 واط سعة 6.7 لتر يعمل كمفرمة للحم وخلاط ومطحنة أيضا. متوفر بخصم بنسبة 42.39% مقابل 1699 ريال بدلاً من 2948.99 ريال.

منتجات إمجوي غنية عن التعريف تتميز بالجودة وروعة التصميم اشتري الآن غلاية كهربائية إمجوي بقوة 2000 وات بسعر 60 ريال فقط بدلاً من 101.09 ريال واستمتع بنسبة خصم 41.18%.

خصم بنسبة 40.9% على قلاية تيفال 1.2 ك قوة 1400 واط بسعر 354 ريال بدلاً من 599 ريال.

اشتري مايكرويف ويرلبول سعة 38 لتر استيل لتسخين وتجهيز الوجبات بسعر 670 ريال بدلاً من 816.99 ريال.

المنيع ثلاجات

اشتهرت شركة المنيع ببيع الثلاجات بشكل كبير بالإضافة إلى شهرتها في مجال الأجهزة المنزلية بشكل عام وتتنوع العلامات التجارية المعروضة عبر موقع المنيع الإلكتروني.

ثلاجة إل جي بابين 17.9 قدم لون فضي متاحة بنسبة خصم 32.21% احصل عليها الآن مقابل 3999 ريال بدلاً من 5898.99 ريال.

اشتري ثلاجة هام بابين باللون أبيض 9.4 قدم بسعر 1449 ريال بدلاً من 2300 ريال.

احصل على خصم بقيمة 751 ريال على ثلاجة اكسبير ببابين استيل 11.2 قدم حيث تعرض مقابل 1649 ريال بدلاً من 2400 ريال.

ثلاجة هام باب واحد 3قدم باللون الفضي مع نسبة خصم 38.4% احصل عليها مقابل 570 ريال بدلا من 920 ريال.

شركة المنيع