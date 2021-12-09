شوف أقوى عروض العثيم السعودية اليوم واستمتعوا بأقوى عروض الموسم 1+1 هدية

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عمر شويل - جدة استطاعت أسواق العثيم أن توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات إلى عملائها في المملكة العربية السعودية ويمكن تصل نسبة الخصومات لأكثر من 50%، ففي أي وقت يمكنكم التوجه إلى أسواق العثيم وستحصلون على مجموعة قوية من المنتجات سواء أجهزة كهربائية أو مواد تنظيف أو منتجات غذائية

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

توفر العثيم إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات وذلك لتسهل على الجميع إمكانية شراء كل ما يحتاجون من منتجات، فيوجد للعثيم أكثر من فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية وجميعهم يعملون على مدار اليوم في خدمة العملاء وإليكم في المقال التالي أقوى عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

خصومات أسواق العثيم

توفر العثيم إلى عملائها الكثير من الخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” شراب بودرة فروتي برتقال Fruity، كاكاو زدني بودرة بالإضافة إلى عسل لوبريزا زهور، يحتوي العرض أيضًا على بطاطس تاستو شرائح وتونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس مع مكعبات مرقة دجاج زدني، مياه ارتوينا صحية، يحتوي العرض أيضًا على أرز جنات مصري مع قهوة العثيم هرري، مناديل وجه ركس وصابون بودرة بالإضافة إلى مسحوق غسيل ركس REX”.

تقدم العثيم إليكم خصومات وتخفيضات على كلًا من التالي” مربي حلواني فراولة، كب كيك يمامية غندور فانيليا، تونة حدائق كاليفورنيا خفيف، دقيق كويتي درجة أولى، سن توب شراب برتقال، ويحتوي العرض أيضًا على الكثير من الحلويات مثل تورتة ميل في مربي مشمش، ماكرون كب كيك بالكريمة، دونات ميني ودونات كبيرة، زود كرواسون جبن بيضاء، يحتوي العرض أيضًا جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي”.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض أيضاً على أرز ملك الأرز بسمتي مزة، دو دجاج مجمد فرنسي Doux Frozen Chicken يحتوي العرض أيضًا على أرز صنوايت، جبنة بوك كاسات Puck Cream Spread Cheese، يشمل العرض أيضًا على مختلف المنتجات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي” هالي جبن شيدر، كذلك هالي حليب مكثف محلى وهناك تونة فيكتو ابيض بزيت، هالي شاي خيط.

خصومات وعروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

أيضا هالي بسكويت شاي سادة، جودان أرز ابيض، باريو بيرة زجاج Bario Non Alcoholic Beer، بيبسي بلاستيك Pepsi، مياه أكوا فينا Aquafina water، يشمل العرض أيضًا على ليبتون أيس تي خوخ مع جبن البقرات الثلاث موزاريلا مبشورة، أولكر لبنة وكذلك لامب وستون بطاطس شرائح Lambweston.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

يشمل العرض أيضًا على كيو إف أم دقيق رقم1، بالإضافة إلى حدائق كاليفورنيا تونا قطعة واحدة فاتحة، يشمل العرض أيضًا على (نوتيلا) فريرو مع جو كريمة البندق مع الكاكاو وأصابع خبز الشعير 52 جرام بالإضافة إلى معكرونة بانزاني فوسيلي 500 جم.



يحتوي العرض أيضًا على جبن شرائح أو مبشور أنواع متنوعة بالإضافة إلى لوسيرن 454 جرام، يحتوي العرض أيضًا على قوالب جبن بأطعمة متنوعة مع معجون طماطم سيجنتشز سليكت 340 جرام، وهناك كذلك عمان رقائق بطاطس بنكهة الفلفل 200 مع مونشى شورت بسكويت الكعك بالحليب 200، ويشمل أيضًا على فيريرو روشيه شوكولاتة مقرمشة بالبندق والحليب 200 جم.