نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية بالسعودية في المقال التالي

أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية له العديد من الفروع، ويخص كل المنتجات المتواجده به بعروض كثيره وهدايا مجاناً على كل السلع الضرورية وبأسعار متفاوية لأرضاء جميع العملاء وسوف نتناول في الأسطر الأتية العروض المتواجدة بالتفصيل. عروض أسواق العثيم على الزيوت : عرض التوفير إشتري واحدة وأحصل على الأخري مجاناً، زيت العربي 2×1.5لتر +500مل للربطة السعر قبل العرض 39.90 ريال سعودي وداخل العرض 32.95 ريال سعودي.

زيت اولايت كانوا 2×1.5لتر العرض حتى نفاذ الكمية، للربطة السعر قبل العرض 43.95 ريال سعودي وداخل العرض 32.95 ريال سعودي.

زيت نخيل نباتي للقلي 1.5 لتر السعر للحبة داخل العرض 14.95 ريال سعودي وداخل العرض 11.95 ريال سعودي.

تستطيع الحصول على العرض الأن، زيت هالي للطبخ 1.5 لتر للحبه السعر قبل العرض 14.95 ريال سعودي وداخل العرض 11.95 ريال سعودي.

زيت شايني جولد دوار الشمس جودتة عالية، 1.8لتر السعر قبل العرض 18.50 ريال سعودي وداخل العرض 15.95 ريال سعودي.

زيت لايت لايف اولين نخيل أساسي وضروري في المطبخ، 1.5 لتر السعر قبل العرض 14.95 ريال سعودي و داخل العرض 10.95 ريال سعودي. وأيضاً يوجد عروض على الحلوى والبسكويت والشيبسي واليكم في الأسطر التالية التفاصيل. عروض أسواق العثيم على الشيبس: شيبس شيتوس كرانش حار 200جم ذات مذاق حار لا يقاوم، السعر للحبة قبل العرض 8.25 ريال سعودي وداخل العرض 6.50 ريال سعودي.

عرض التوفير شيبس ليز 12×23جم، السعر للربطة قبل العرض 17.75 ريال سعودي وداخل العرض 9.95 ريال سعودي.

أشتري واحدة وأحصل على الأخرى مجاناً، شيبس ليز ماكس جبن شيدر 170 جرام (2حبة) السعر قبل العرض 15.50 ريال سعودي وداخل العرض 9.95 ريال سعودي.

شيبس دوريتوس جبن النانشو 175 جرام مذاقه غني بطعم الجبن، السعر للحبة قبل العرض 8.25 ريال سعودي وداخل العرض 6.50 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على المجمدات: وليمة خضروات مشكلة/فاصوليا خضراء مجمدة 400 جم طازجة وجودتها عالية، السعر داخل العرض 2.95 ريال سعودي.

ستربس دجاج السنبلة 750 جم العرض حتى نفاذ الكمية، السعر للحبة قبل العرض 33.95 ريال سعودي وداخل العرض 23.95 ريال سعودي.

برجر الكبير دجاج 24 قطعة لعمل أشهى سندوتشات برجر الدجاج، السعر للحبة قبل العرض 37.95 ريال سعودي وداخل العرض 21.95 ريال سعودي.

قطع دجاج كريزي الكبير 400 جرام مقرمشة وشهية، السعر للحبة قبل العرض 17.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 6.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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