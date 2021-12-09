نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الجديدة المتميزة لشهر ديسمبر 2021 بنصف السعر على المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية الشهر الجديد والأخير في عام 2021 ازدادت عروض بنده السعودية على أغلبية المنتجات التجارية باختلاف أنواعها وهذه العروض سارية حتى نفاذ كمية المواد الغذائية والمنتجات كما أن التخفيضات تصل إلى 50% من سعر المنتج وشركة بنده معروفة بالعروض والتخفيضات والتنزيلات المقدمة على مدار السنين السابقة مع إمكانية التوصيل للمنزل خلال وقت قصير من خلال التواصل مع خدمة العملاء وطلب المنتجات والدفع عند التسليم وفي حالة وجود أي مشكلة في منتج يتم استبداله فورا أو استرداد المبلغ على حسب رغبة العميل.

عروض بنده السعودية

بنده هي شركة تم تأسيسها عام 1970 ويوجد الكثير من الفروع في أغلب بلاد العالم منها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بالإضافة إلى أن هذه الشركة تقتصر على بيع العديد من السلع التجارية والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية ومستلزمات الأم والطفل وأخيرا مواد التنظيف والعناية بالشعر والجسم.

يوجد حوالي أكثر من 200 فرع من بنده في مدن المملكة السعودية لتمكن جميع المواطنين من الاستمتاع بالعروض والتنزيلات اليومية والأسبوعية وهذه العروض مستمرة حتى نهاية هذا الشهر وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

سنعرض لكم أحدث العروض والتنزيلات اليوم الموافق الثاني بمناسبة موسم الشتاء البارد حيث أن أغلب العروض اليوم على قسم المشروبات الساخنة والمواد الغذائية والأجبان باختلاف أنواعها ومن ضمن هذه العروض ما يلي:

كيلو من الجبن المبشور المطاط بسعر 22 ريال سعودي بدلا من 38.

عدد أربعة قطع من الذرة الصفراء لنظام الدايت وعمل السلطات بعشرة ريال سعودي بدلا من 14.

عبوة شامبو 400 مل هيد آند شولدرز مع عبوة أخرى مجانا بسعر 25 ريال سعودي بلا من 50.

500 جرام من قطع الشوكولاتة المشكلة مع 500 جرام هدية بسعر 40 ريال سعودي بدلا من 80.

ستة قطع من خبز لوزين الأبيض بسعر ستة ريال بدلا من سبعة.

طريقة الدفع في عروض بنده السعودية

أهم ما يميز هذا الماركت هو إمكانية الدفع من خلال الطرق المتعددة المتاحة ومنها الدفع النقدي الكاش عند شراء المنتجات المتوفرة في العروض أو من خلال بطاقات الائتمان الخاصة بالعميل بالإضافة إلى أنه يمكن استرجاع واستبدال المنتج خلال عشرة أيام فقط مع ضرورة توفر الفاتورة الخاصة بعملية الشراء للتطلع على تاريخ الشراء والساعة واليوم أيضا.

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