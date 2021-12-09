شوف أقوي العروض من أسواق بنده للجوالات والإلكترونيات ومستلزمات المنزل

أحصل على أقوي العروض والخصومات التي تقدمها أسواق بنده وهايبر لعملائها الكرام حيث تقدم خصومات تصل إلى خمسون بالمائة على أحدث عروضها الأسبوعية حيث تقدم بنده عروض أسبوعية ينتظرها العملاء وينتظرون مفاجاءت بنده على كل ماهو متوفر بداخل متاجرها حيث تعد أسواق بنده من أوائل الأسواق التجارية التي لها شعبية جماهيرية كبيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أقوي عروض بنده على الجوالات والإلكترونيات ومستلزمات المنزل.

عروض الجوالات والإلكترونيات من بنده

الحق الفرصة واشتري جوال شاومي ريدمي 10 بسعر 549 ريال سعودي فقط وجوال شاومي ريدمي 9 أي بسعر 369 ريال سعودي.

خصم على جوالات نوكيا حيث يتوفر جوال نوكيا 6300+ 4 جيجابايت وجوال نوكيا 304.

تقدم بنده في عروض الجوالات جوال لينوفو كي 13 ولينو فوكي نوت كي 12 وجوال سامسونج اي 12 وجوال هواوي واي 7 أي.

بسعر 109 ريال احصل على سماعات لآسلكية لون أبيض أونور وشاحن متنقل أوي بسعر 59 ريال سعودي.

سماعات لآسلكية برو بوكس رودسون بسعر 89 ريال وشاحن متنقل أس بي اس بسعر 55 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل مع أقوي التخفيضات المقدمة عليها

تقدم بنده الكثير من مستلزمات واحتياجات المنزل سواء من أجهزة منزلية أو أدوات المطبخ وغيرها حيث جاء بأخر العروض الأسبوعية المقدمة منها قطاعة سينكور وعصارة كينود وقلاية بدون زيت تيفال وغلاية كهربائية كليك أون وطاهية أرز جيباس وعصارة جيباس ومايكرويف وايت وستنجهاوس ومكنسة كهربائية ومكواة كليك أون وغسالة بتعبئة علوية وستنجهاوس كما يوجد الكثير من أدوات المطبخ الأخري.

أحصل على خصم عشرة ريال على بطانية فلانيل وبطانية صوف كورال. جاكيت بأكمام طويلة شتوي رجالي وجاكيت بأكمام طويلة مع غطاء للرأس. تقدم أسواق بنده خصومات على صندل شتوي بناتي وحذاء شتوي وشبشب نسائي كما يوجد طقم جوارب شتوية قصيرة رجالي.

وتقدم بنده كل ما يحتاج إليه العملاء سواء سلع ومنتجات غذائية ومنظفات وأدوات التجميل والعناية الشخصية وكل هذا مع أقوي الخصومات والعروض وتستمر هذه العروض الأسبوعية حتي يوم الثلاثاء المقبل أو حتي نفاذ الكمية المعروضة داخل فروع أسواق بنده.