شوف عروض هايبر بنده حتى 14 ديسمبر

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، أكبر مجموعة من العروض المتنوعة على كتالوج هايبر بنده، يمتلك هايبر بنده مجموعة من العملاء التي تجعله صاحب الشعبية الأكبر بالمملكة العربية السعودية، تنتشر سلسلة الفروع بجميع أرجاء المملكة، يعمل على أضافة العروض بصورة أسبوعية ثابتة، العروض سارية من 8 ديسمبر الموافق 4 جمادى الأول إلى 14 ديسمبر الموافق 10 جمادى الأول، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، نستعرض في هذا المقال عروض أسواق هايبر بنده للأسبوع 50 عروض نصف السعر، أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي 300 كيس بسعر 23.95 ريال بدلا من 48.25 ريال.

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هايبر بنده ، فوائد عسل الغابة السوداء، يعمل على زيادة نسبة الأنسولين في الجسم مما يساعد في تنظيم النوم، يقلل من التهاب الحلق ونزلات البرد، يقوم بقتل البكتيريا التي تؤدي الى الطفح الجلدي، يساعد في الزيادة من سرعة الشفاء من الحروق بسبب احتوائه على خصائص مضادة للميكروبات، يقلل من مستويات الكوليسترول الضار بالدم، يعزز من قوة المعدة ويقلل من القرحة، يساعد في تقوية الكبد ويعزز من عملية إزالة السموم، عسل الغابة السوداء لانجنيز 100 جرام بسعر 129.95 ريال بدلا من 190.50 ريال.

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فوائد تفاح جالا، يحتوي كمية كبيرة من الألياف كما يقلل من الإصابة بمرض السكري، يقلل من أمراض الشرايين والقلب واحتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية، يحمي من الإصابة بأمراض السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة، يمتلك نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية التي تساعد في فقدان الوزن، يحتوي على مجموعة من الفيتامينات تعزز من قوة جهاز المناعة، يحمي الجسم من هشاشة العظام لوجود مضادات الالتهاب والأكسدة، تفاح جالا إيطالي / فرنسي 1 كيلو بسعر 5.50 ريال بدلا من 7.95 ريال.

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