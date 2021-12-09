نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية وهدايا مجانية بقيمة 3 مليون ريال في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية تقدم للأسبوع الخامس على التوالي أقوى العروض بمناسبة عيدها ال 65 والذي مازالت تحتفل به مع عملائها القيمين من خلال تقديم أفضل العروض والتخفيضات على مختلف إحتياجات ومستلزمات المنزل العصري، من سلع غذائية وتموينية وأيضاً لم تنسى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وعروض الجوالات والألكترونيات، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى والتي تصل إلى أكثر من 51%، كما تقدم فرصة عظيمة لعملائها المميزين والقيمين للفوز بهدايا وعربات تسوق تصل قيمتها إلى 3 مليون ريال سعودي، كما يوجد سحب على سيارات موديل السنه، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم أهم العروض بالإضافة إلى شروط الإشتراك في المسابقة والتمتع بالهداية المجانية. عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية: صابون تايد مركز الأصلي وزن العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

عرض 3. حبات تونة تريفا خفيف وزن 170 جران بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

أرز الشعلان مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 78.50 ريال. عروض السلع التموينية الأساسية: أرز الفارس سيلا بسمتي مزة هندي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 74.25 ريال.

أرز الفارس بسمتي شاليمار وزن 10 كيلو جرام بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 75.50 ريال. عرض ترويجي على زيت عافية دوار الشمس 2* 1.5 لتر بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من 45.50 ريال.

زيت ليزا بلاستيك سعة 2.9 لتر بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

زيت زيتون زيتوني زجاج 500 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال. شروط الاشتراك في مسابقة وهدايا مول العثيم الأسبوعية: يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال تحميل تطبيق اكتساب والإجابة على الأسئلة للاشتراك في المسابقة.

تسري المسابقة من يوم 15 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر 2021.

يتم السحب إلكترونيا عن طريق الغرفة التجارية في الموعد المحدد في هايبر الروضة بالرياض.

لا يسمح لمنسوبي شركة أسواق العثيم والعاملين بها وأسرهم بالاشتراك في المسابقة.

يتحمل الفائز بالسيارة رسوم نقل الملكية والتأمين.

لا يحق للفائزين استبدال جوائزهم نقديا.

العربة المجانية؛ يتم اختيار الرابحين من النظام آليا.

العربة المجانية؛ يجب أن يكون العميل مسجل في نظام إكتساب ويحمل بطاقة سارية المفعول.

يجب أن يتم تمرير بطاقة اكتساب العميل على فاتورة الشراء.

العربة المجانية؛ متاحة في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم باستثناء فروع الجملة.

وللاطلاع على المزيد يمكنكم زيارة أحد فروع العثيم مول المنتشرة حول المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وهدايا مجانية بقيمة 3 مليون ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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