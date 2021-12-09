شوف عروض لولو هايبر أقوى عروض تحطيم الأسعار على الأجهزة الكهربائية والمنزلية لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض تحطيم الأسعار على مختلف الأجهزة. كما تعودت متاجر وفروع لولو هايبر على إسعاد عملائها لما تقدمه لهم من خصومات مذهلة لا يمكن تفويتها. فإنها تقدم لها في مجلة عروضها الجديدة تشكيلة واسعة وكبيرة من الأجهزة الكهربائية، وكذلك الأجهزة المنزلية التي يبحث عنها الجميع ولا يمكن الاستغناء عن أي منها بأي شكلِ كان. أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية تحت شعار تحطيم الأسعار تقدم لولو هايبر لمختلف المتسوقين تخفيضات وخصومات جبارة على مختلف الأجهزة الهامة واللازمة لكل بيت. خصم 200 ريال على غسالة ومجفف ملابس 2 في 1 تحميل أمامي، سعة الغسالة 8 كيلو ماركة كاندي. بسعر 2399 ريال بدلاً من 2599 ريال سعودي.

لكل سيدة منزل تبحث عن غسالة الصحون نقدم لكي غسالة الصحون المزودة بخمس برامج من بوش، بسعر 1949 ريال بدلاً من 2599 ريال سعودي.

محبي ماركات إل جي نقدم لكم ثلاجة إل جي، مساحتها 11 قدم، بسعر 2199 ريال بدلاً من 3099 ريال سعودي، ووفر حوالي 900 ريال. خصم 50 ريال على بترفلاي خلاط بشكله المميز، احصل عليه بسعر 299 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

خصم 170 ريال على قلاية هوائية بدون زيت ماركة فيليبس، بسعة 0.8 كيلو. بسعر 229 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

دفاية زيت من إمبيكس، مزودة بثلاثة عشر ريشة، بسعر 249 ريال بدلاً من 269 ريال سعودي.

خصم 44 ريال على دفاية جدارية ( اسبليت) من نيكاي، بسعر 195 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي. LULU Hyper Offers على ماكينات صنع القهوة العالمية لمحبي القهوة اشتري صانعة الاسبريسو من اريتي، بسعر 749 ريال بدلاً من 1199 ريال، ووفر حوالي 450 ريال.

خصم 90 ريال على صانعة الكابتشينو ماركة اريتي، بسعر 169 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي.

خصم 180 ريال على ماكينة صنع القهوة من فيليبس، بسعر 719 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي. عروض لولو هايبر الجديدة على الأجهزة المنزلية بتخفيضات مذهلة اشتري أوبال أطقم فناجين وصحن متنوع ماكة التشيلو، بسعر 22 ريال بدلاً من 42 ريال سعودي.

خصم 40 ريال على مقلاة شواء مزدوجة الجوانب بمقاس 36 سم، متوفر منها اللون البني والوردي. بسعر 129 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي. للحصول على المنتج التايلاندي اشتري سوبر وير طقم عشاء ملامين، مكون من 50 قطعة متنوعة بألوان رائعة. بسعر 229 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي، بتوفير 120 ريال.

خصم 97 ريال على شيفلاين قدر ضغط ستانلس ستيل، بسعة 5 لتر، بسعر89 ريال بدلاً من 186 ريال سعودي. كما يتوفر منها الأحجام الكبيرة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر أقوى عروض تحطيم الأسعار على الأجهزة الكهربائية والمنزلية لا تفوتها LULU - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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