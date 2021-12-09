نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الأسبوعية على منتجات البقالة واللحوم الأسماك الطازجة في المقال التالي

عروض لولو تقدم باقة مميزة من السلع المنوعة هذا الأسبوع لجميع العملاء بالمنطقة الشرقية. وفر أكثر مع لولو هايبر ماركت من خلال الخصومات المتاحة على البقالة والأغذية المعلبة بالإضافة إلى اللحوم والأسماك. فضلا عن التخفيضات على الخضراوات والفواكه الطازجة. وبصفة مستمرة يسعى الهايبر إلى إيجاد أفضل العروض على المنتجات الموجودة وتوفير سلع جديدة ومتنوعة لإرضاء جميع الأذواق. عروض لولو لا تفوت العرض الخاص على جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن من انتاج مصانع المراعي 2 برطمان وزن الواحد نصف كيلو جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 29.95 ريال بفرق سعر عشرة ريالات.

احصل على خصم خمسة ونصف ريال عند شراء زبادي المراعي الطازج كامل الدسم وزن 2 كيلو جرام يعرض بسعر 9.5 جرام فقط بدلا من خمسة عشر ريالا.

بطاطس السعودية المقلية وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 14.5 ريال بدلا من 21.95 ريال. اشتري ثلاث حبات من زبدة السعودية غير المملحة مقابل 9.95 ريال فقط بدلا من 18 ريال.

اصنعي العصائر والمرئية من فراولة السنبلة كيس وزن 800 جرام بسعر 7.95 ريال بدلا من 10.95 ريال.

بيض كبير الوطنية طبق يحتوي على ثلاثين حبة بسعر 13.95 ريال بدلا من 17.95 ريال.

تخفيض على سعر الحبة من أيس كريم أوريو أو كادبوري ديري ميلك عبوة تحتوي على ثلاث قطع الواحدة 100 مل مقابل 13.5 ريال بدلا من 22.70 ريال. عروض ال 4 أيام فقط من لولو ماركت أشتري لحم بقري برازيل بدون عظم سعر الكيلو 26.90 ريال بدلا من 33.95 ريال متوفر العرض 4 أيام فقط.

أشتري لحم عجل هندي بدون عظم مقطع مكعبات سعر الكيلو 35.90 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال متوفر العرض 4 أيام فقط.

علبة دجاج مشكلة من أنتاج طازجة وزن 900 جرام متوفر داخل العرض 4 أيام فقط بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.10 ريال.

سمك نقروز كبير ( سمك بلطي ) سعر الكيلو 10.90 ريال بدلا من 14.95 ريال.

هامور أبيض سمك طازج سعر الكيلو 47.90 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال. الخضروات والفاكه طازجة من المزرعة للعميل في لولو ماركت أشتري عبوة 5 كيلو تقريباً موز فيلبيني بسعر 19.75 ريال بدلا من 29.75 ريال ولمدة 4 أيام فقط.

أشتري فلفل أخضر رومي سعودي العرض مستمر 4 أيام فقط بسعر 4.95 ريال بدلا من 10.95 ريال.

متوفر بالمجلة عرض لمدة 4 أيام عند شرائك ذرة حلوة سعودية سعر الكيلو 2.95 ريال بدلا من 5.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية على منتجات البقالة واللحوم الأسماك الطازجة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو الأسبوعية على منتجات البقالة واللحوم الأسماك الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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