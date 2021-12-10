نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية للجوالات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية على الجوالات وشاشات التلفزيون وأجهزة المنزل يبحث عنها الكثيرون من عملاء وزوار العثيم في عروض العثيم الأسبوعية وذلك من أجل التوفير والحصول على خصومات العثيم التي تقدمها ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على أحدث العروض العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم السعودية على الجوالات والإلكترونيات وأجهزة المنزل.

عروض أسواق العثيم السعودية للجوالات وشاشات التلفزيون

جوال سامسونج أي 52 بسعر 1599 ريال سعودي وسامسونج اي 12 بسعر 585 ريال.

وجوال شاومي 9 سي بسعر 489 ريال سعودي.

جوال فيفواي 20 اس 128 جيجابايت بسعر 785 ريال سعودي.

جوال تكنو ال اي7 بسعر 799 ريال سعودي.

كما يوجد جوال نوكيا 110 بسعر 119 ريال سعودي وجوال أوبو أي 15، 32 جيجا بسعر 489 ريال سعودي كما يوجد عدد من أنواع شاشات التلفزيون ومنها شاشة أورل ال اي دي سمارت 58 بسعر 1549 ريال سعودي وشاشة اورال ال دي سمارت 43 بسعر 919 ريال سعودي وشاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بسعر 1499 ريال سعودي وشاشة جيباس ال اي دي سمارت 32 بسعر 729 ريال سعودي وشاشة أمبيكس ال اي دي سمارت 43 بسعر 949 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل

أحصل على دفاية كولن كهربائية بسعر 139 ريال سعودي وخلاط كولين 350 وات بسعر 85 ريال سعودي. قدر كليك أون كهربائية 6 لتر بسعر 209 ريال سعودي ومحضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال سعودي. مكواة دوتس جافة بسعر 69 ريال سعودي ومكواة بخار مجواي بسعر 85 ريال سعودي. عصارة حمضيات كليك أون بسعر 99 ريال سعودي وصانع طعام كينود بسعر 219 ريال سعودي ومحضر طعام اي تي سي متعدد بسعر 189 ريال سعودي.

كما يوجد المزيد من المنتجات المتنوعة والمتوفرة داخل عروض أسواق العثيم.

مسابقة أسواق عبدالله العثيم

تقدم أسواق العثيم مسابقة وجوائز تصل قيمتها إلى ثلاثة مليون ريال ويمكنك الاشتراك في المسابقة والإجابة على الأسئلة من خلال تحميل تطبيق اكتساب حيث جاءت تلك المسابقة بمناسبة عيد ميلاد أسواق العثيم الخامس والستون وبدأت هذه المسابقة منذ العاشر من شهر نوفمبر الماضي ومستمرة حتي يوم الثامن والعشرون من شهر ديسمبر 2021