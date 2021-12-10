شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية في عامها ال 65

مجموعة شركات أسواق عبد الله العثيم تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والتموينية وغيرهما العديد من مستلزمات المنزل العصري، ذلك بالإضافة إلى آلاف الهدايا من عربات التسوق المجانية وسبائك الذهب التي تقدمها إلى عملائها القيمين من حملة بطاقات إكتساب بمناسبة ذكرى مرور 65 عام على نشأتها في المملكة العربية السعودية وهي منكم وفيكم، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي سحب على عربية موديل العام وذلك وفقاً لشروط ومعايير المسابقة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والهواتف الذكية وشاشات التليفزيون للأسبوع الخامس على التوالي.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والجوالات:

دفاية كولين كهربائية بسعر 139 ريال سعودي.

قدر كليك أون كهربائي سعة 6 لتر بسعر 209 ريال سعودي.

غلاية مياء نيكاي زجاج سعة 1,7 لتر بسعر 59 ريال سعودي.

خلاط كولين كهربائي، قوة 350 واط بسعر 85 ريال سعودي.

محضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال سعودي.

شاشة أورينو ال اي دي سمارت مقاس 55 بوصة دقة 4K الترا اتش دي بسعر 1,499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون أرو ال اي دي سمارت مقاس 43 بوصة بسعر 919 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون جيباس ال اي دي سمارت مقاس 32 بوصة بسعر 729 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اي دي مقاس 43 بوصة بسعر 949 ريال سعودي.

عرض شاشة أرو ال اي دي سمارت مقاس 58 بوصة، دقة full HD 4K بسعر 1,549 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 52 ثلاث كاميرات خلفية مع فلاش قوي بسعر 1,599 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 12 بسعر 585 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 20 اس، سعة 128 جيجا بايت بسعر 785 ريال سعودي.

جوال تكنو ال اي 7 سعة 128 جيجا بايت بسعر 799 ريال سعودي.

عروض الأدوات المنزلية الأسبوعية: