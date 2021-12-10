نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات واللابتوب والشاشات والتابلت jarir من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات واللابتوب والشاشات ومختلف الأجهزة الإلكترونية من موقع جرير الالكتروني jarir متاحة بتخفيضات كبيرة من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، والتي تستمر حتى يوم 8 ديسمبر 2021، وتشمل الخصومات أسعار رائعة مقدمة خصيصًا لكل عملاء السعودية.

عروض جرير للجوالات واللابتوب والشاشات jarir من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

نعرض لكم اليوم عروض مكتبة جرير على كل الأجهزة الإلكترونية من الشاشات، وأيضًا جوالات جرير ايفون ، وأجهزة اللاب توب والتابلت، والتي نتيحها لكم بكل التفاصيل على موقعنا بصفة يومية، حيث تميزت جرير اون لاين بتقديم أفضل التخفيضات من بين كل متاجر السعودية المتاحة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض جرير للجوالات

جوال سامسونج جالاكسي زد فليب 3 samsung galaxy z flip3 ، بسعة 8 جيجابايت خاصة بالرام، بجانب 256 جيجابايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية للهاتف، بسعر 2799 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي.

جوالهواوي نوفا 8 اي huawei nova 8i ، بسعة 8 جيجابايت خاصة بالرام، بجانب 128 جيجابايت خاصة بذاكرة التخزين الداخلية للهاتف، بسعر 1399 ريال سعودي.

عروض جرير

مع تخفيضات جرير لابتوب تجدون كل أجهزة جرير هواوي huawei و مايكروسوفت microsoft ، واسوس، وال جي، و اتش بي hp ، و لينوفو lenovo ، بجانب أجهزة لابتوب ماك بوك macbook ، فهي الماركات الأشهر في المملكة، حيث تضم التخفيضات الكبرى أرخص الأسعار الحصرية داخل كل الفروع وعلى الموقع الرسمي كذلك.

jarir

لاب توب هواوي ميت بوك دي 14 huawei matebook d 14 بشاشة مقاس 14 بوصة، مع ذاكرة للرام بمساحة 8 جيجا بجانب مساحة للذكرة الداخلية بسعة 512 جيجا، بسعر 2249 ريال سعودي بدل من 3299 بخصم 550 ريال، بالتقسيط بقيمة 128 ريال على 36 شهر.

لاب توب هواوي ميت بوك دي 15 بشاشة مقاس 15.6 بوصة، مع ذاكرة للرام بمساحة 8 جيجا بجانب مساحة للذكرة الداخلية بسعة 256 جيجا، بسعر 2249 ريال سعودي بدل من 2599 بخصم 350 ريال، بالتقسيط بقيمة 105 ريال على 36 شهر.

جرير

نعرض لكم أسعار أجهزة الكمبيوتر اللوحي من جرير ايباد وتابلت من شركات مختلفة، والتي تضم مواصفات عالية تهم كل مستخدم، حيث أن لكلٍ منها ما يميزه من خواص تقنية، سواء من حيث الكاميرا، أو المساحة الكبيرة للذاكرة، أو سعة الرام، أو مقاس الشاشة، كل هذا متاح لكم لتختاروا من بينه ما يناسبكم وفقًا لإحتياجاتكم.

jarirbookstore

تابلت هواوي ميتباد بسعة 128 جيجا بايت للذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى مساحة رام بسعة 4 جيجا بايت، بشاشة مقاس 10.4 بوصة، مع بطارية سعتها 7250 مللي أمبير، بسعر 1149 ريال سعودي بدلًا من 1349 ريال سعودي.

تابلت لينوفو تاب بسعة 32 جيجا بايت للذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى مساحة رام بسعة 2 جيجا بايت، بشاشة مقاس 7 بوصة، مع بطارية سعتها 3590 مللي أمبير، بسعر 1149 ريال سعودي بدلًا من 1349 ريال سعودي.

مكتبات جرير

متاح لدى شركة جرير للتسويق أفضل الشاشات بجودة فائقة الوضوح من إنتاج أشهر الشركات مثل سكاي وورث ، وهاير، وسوني sony ، وتي سي ال، وغيرهم، ويوجد منها كل المقاسات حتى الأكبر من 65 بوصة، كما أنه من بينها شاشات ذكية تدعم نظام الأندرويد، وأخرى بها تقنية البلوتوث.

عروض مكتبة جرير

شاشة تي سي ال تليفزيون ذكي مقاس 50 بوصة، بجودة 4 كيه الترا اتش دي، ال اي دي، تعمل بنظام اندرويد 10، بتقنية الذكاء الإصطناعي ، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 2549 ريال سعودي، بخصم 1050 ريال سعودي.

شاشة هاير تليفزيون ذكي مقاس 50 بوصة، بجودة 4 كيه الترا اتش دي، ال اي دي، تعمل بنظام اندرويد 9، بتقنية الذكاء الإصطناعي ، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 2699 ريال سعودي، بخصم 1200 ريال سعودي.

خصومات مكتبة جرير قدمناها لكم بأرخص الأسعار المتاحة حاليًا، حيث ضم الكتالوج الجديد مختلف الأجهزة الإلكترونية من جوالات جرير سامسونج وايفون وهواوي، مع أجهزة التابلت والايباد، بجانب الشاشات واللابتوب، وتابعونا سنوافيكم بالجديد منها يوميًا بأحدث الخصومات المطروحة حصريًا داخل فروع المملكة العربية السعودية.