شوف عروض الكترونيات الاسبوعية هايبر بنده

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، عروض هايبر بنده الأسبوعية على عدد كبير من العروض على جميع الأصناف، يعد هايبر بنده من الأسواق التي تمتلك قاعدة عملاء واسعة داخل المملكة العربية السعودية، كما تضيف التخفيضات بصوة أسبوعية، يمتلك مجموعة من الماركت والميني ماركت تزيد عن المائتين بالمملكة، العروض سارية من 8 ديسمبر الموافق 4 جمادى الأول إلى 14 ديسمبر الموافق 10 جمادى الأول، العروض متوفرة في جميع الفروع داخل المملكة لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، سماعة لاسلكية لون أبيض أونور بسعر 109 ريال بدلا من 119 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

هايبر بنده ، فوائد واضرار الميكروويف، يعمل على الزيادة من سرعة الطهي عكس الأساليب التقليدية، يحافظ على نسبة الفيتامينات والمعادن بسبب عدم القيام بعمليات الأكسدة، يحافظ العناصر الغذائية الموجودة بالطعام لعدم تعرض الطعام للحرارة لفترات طويلة، يساعد في تعقيم الطعام بسبب مدة الطهي المنخفضة، تؤدي كثرة الاستخدام الى تقليل من قوة الجهاز المناعي بالجسم، كما يضعف كل من الذاكرة والتركيز، ميكروويف وايت وستنجهاوس 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 359 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

مميزات شاومي ريدمي 10، يحتوي على معالج ثماني النواة من النوع Helio G88 يعمل بتكنولوجيا 12 نانو الذي يعطي أداء مستقر وسرعة في الأستخدام، كما يأتي بمساحة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجا رام، يمتلك الهاتف كاميرا خلفية رباعية بدقة 50+8+2+2 ميجا بيكسل قادرة على التقاط الصور والفيديوهات بجودة مرتفعة، تأتي شاشة الجهاز بحجم 6.5 بوصة بدقة FHD، شاومي ريدمي 10 بسعر 549 ريال بدلا من 649 ريال.

خصومات هايبر بنده

مواصفات هواوي نوفا 7 أي، يأتي الجهاز بمعالج قوي بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة من النوع Hisilicon Kirin 810، يحتوي على شاشة عالية الجودة بدقة FHD+ وحجم كبير 6.4 بوصة، يأتي الجهاز بكاميرا رباعية 48+8+2+2 ميجا بيكسل، نظام تشغيل من النوع أندرويد من الجيل العاشر، يمتلك الجهاز بطارية بسعة 4200 مللي أمبير تعمل على مدار اليوم بالكامل، هواوي نوفا 7 أي بسعر 899 ريال بدلا من 1149 ريال.