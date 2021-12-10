شوف عروض لولو ماركت حتى 14 ديسمبر

لولو ماركت ، مجموعة عروض مذهلة على جميع أنواع السلع، أقوي العروض بفروع لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية، تضاف عروض لولو ماركت بشكل أسبوعي ثابت، يمتلك قاعدة عملاء واسعة ومميزة بالمملكة، العروض سارية من 8 ديسمبر الموافق 4 جمادى الأول إلى 14 ديسمبر الموافق 10 جمادى الأول، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، نستعرض في هذا المقال الكتالوج الخاص بالعروض، تاج الهند أرز بسمتي أبيض هندي 10 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلا من 76.95 ريال.

أقوى عروض لولو ماركت

لولو ماركت ، فوائد الذرة الحلوة، تحتوي على الأوميغا 3 التي تساعد في زيادة صحة القلب والشرايين، تحد من امتصاص الكوليسترول الضار بالجسم، تمتلك مادة الفوليك والحديد الذي يعمل على الحماية من فقر الدم، كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تعمل على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، تقلل من أعراض القولون العصبي، تمد الجسم بالطاقة اللازمة بسبب نسبة النشويات والسعرات الحرارية المرتفعة، تعمل مضادات الاكسدة على محاربة الجذور الحرة التي تسبب مرض السرطان، ذرة حلوة 1 كيلو بسعر 2.95 ريال بدلا من 5.95 ريال.

تخفيضات لولو ماركت

فوائد لحم النعام، يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم، يقلل من اضطرابات الهضم ويزيد من صحة الجهاز الهضمي، يحتوي على الحديد الذي يعمل على التقليل من احتمالية الإصابة بفقر الدم، يعزز من صحة كل من الأعصاب والذاكرة، يساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، يساعد في فقدان الوزن بسبب السعرات الحرارية المنخفضة كما يحتوي على كمية عالية من البروتين تعطي شعور بالشبع، لحم نعيمي لامب أنثى كامل كيلو بسعر 35.90 ريال بدلا من 49.95 ريال.

تنزيلات لولو ماركت

فوائد الجوز، يحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية تقلل مستوى الكوليسترول الضار بالجسم وتعزز من صحة القلب، يعطي الجوز شعور بالشبع يساعد على فقدان الوزن بصورة أسرع، يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام لاحتوائه على عنصر النحاس كما يحافظ على مستويات الكولاجين، يحتوي على مضادات الأكسدة والأوميغا 3 التي تحارب السرطان، جوز 1 كيلو بسعر 34.90 ريال بدلا من 60 ريال.