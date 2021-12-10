نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنقذ أسنانك من الضياع.. مكون رهيب لتبيض الأسنان كالؤلؤ في المنزل وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر في المقال التالي
تبييض الأسنان من أكثر العمليات الجراحية في الأسنان التي عليها إقبال كبير واصبح الآن اغلب الناس يرغبون في الخضوع لهذه العملية حتى يحصلون على أسنان بيضاء ناصعة بعد أن كان الأمر مقتصرا فقط على الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الأسنان الظاهرة ولكن الآن الجميع يعنيه شكل الأسنان البيضاء ويريد الحصول على مثلها خصوصا بعد انتشارها بشكل كبير وأصبحت متوفرة إلى حد ما ولكن ربما تكون عملية تبييض الأسنان في المشفى لها مدة انتهاء وبعد ذلك يتم التعرض لبعض مشاكل الأسنان لذلك من الأفضل استخدام المكونات الطبيعية للتبيض الأسنان حتى يكون أثرها دائم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها الحصول على أسنان بيضاء وناصعة دون أن تتعرض الأسنان لي أي آثار جانبية.
طريقة تبييض الأسنان باستخدام قشور الفواكه
من الطرق الفعالة التي تأتي بنتيجة سريعة وفي نفس الوقت صحية على الأسنان ولا تسبب أي مشاكل هي طريقة تبييض الأسنان باستخدام قشور الفواكه وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكننا من خلالها تبييض الأسنان بالقشور:
- أولا نقوم بإحضار احد قشور الفواكه الطازجة.
- هناك العديد من قشور الفواكه التي يمكن استخدامها في هذه الطريقة ومن أبرز هذه القشور قشور الليمون وقشور الموز وقشور الرمان وقشر البطيخ والمانجو وغيرها من الفواكه.
- بعد ذلك نقوم بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون.
- ثم نقوم بإحضار جزء من قشور الفواكه ونقوم بتدليك الأسنان من خلاله.
- بعد أن ننتهي من هذه الخطوة نقوم بتنظيف الأسنان بالماء والمضي بشكل جيد.
- يجب الاستمرار على هذه الطريقة لفترة طويلة حتى يمكننا الحصول على نتيجة.
طريقة تبييض الأسنان باستخدام صودا الخبز
صودا الخبز أحد المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبييض الأسنان كما أنها من الطرق الفعالة جدا في التطبيق ومن خلال الخطوات التالية نتعرف على طريقة تبييض الأسنان من خلال صودا الخبز:
- أولا نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع فيه ½ ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ½ ملعقة من الماء ونقوم بتقليبها جيدا.
- بعد ذلك نحضر فرشاة الأسنان ونقوم بغمسها داخل هذا الوعاء حتى تحصل على بيكربونات الصوديوم.
- ونقوم بتدليك الأسنان بواسطة الفرشاة وغسلها بشكل جيد.
- يمكن استخدام هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع ولا يمكن تكرار ذلك لأنها تسبب العديد من المشاكل للأسنان
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