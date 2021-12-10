شوف خصومات جديدة تصل إلى 50% في اكسترا السعودية اليوم على الجوالات

حرصت اكسترا على أن توفر إلى كافة عملائها في المملكة العربية السعودية مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف الهواتف المحمول، فأصبح الهاتف المحمول من الأجهزة الكهربائية التي لا يتم الاستغناء عنها على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية أقوى تخفيضات اكسترا على هواتف المحمول.

تخفيضات اكسترا على هواتف المحمول

توفر اكسترا مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف أجهزة هواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية أقوى تلك التخفيضات:

آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تحتوي العروض على آبل أيفون 13 برو، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

هواوي نوفا 7 آي 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر المشرق.

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 13 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

تحتوي العروض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

خصومات اكسترا على الهواتف المحمول

يشمل العرض المزيد من أجهزة الهاتف المحمول التي من بينها كلًا من الآتي:

آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بابت متوفر باللون الفحمي.

هاتف لافا في بلس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تضم الخصومات على هاتف سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل ايفون 13 برو 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

تشمل العروض على هاتف لافا في بلس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

فإذا كنتم في حاجة لشراء هاتف جديد وتبحثون عن متجر للتعامل معه فبكل تأكيد لن تجدوا أفضل من اكسترا فهي تعمل على مدار الأسبوع من أجل خدمة عملائها وتوفير إليهم أفضل أجهزة هواتف المحمول بأقل الأسعار.