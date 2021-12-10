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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية خلال شهر ديسمبر خصومات نهاية العام في المقال التالي
عروض بنده السعودية، سوق بنده يعد من ضمن الأسواق التي تختص في مجال التجزئة، كما أن الهايبر قد يشمل على العديد من الأعمال العظيمة والكبيرة، وكذلك المجهودات المذهلة والرائعة جدًا، وذلك من أجل تشييد شركة تكون قوية وناجحة تشمل على عدة علامات رائعة وكبيرة بين كافة المتاجر التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده قد مهدت الطريق لبناء الكثير من التصورات الإيجابية للكثير من العلامات التجارية، وذلك من أجل صدور الكثير من الأنشطة التي يحتاجها الزبائن.
عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل ل 65% وحتي 15 ديسمبر 2021
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من إحدى الأسواق المتخصصة لبيع كل المستلزمات الغذائية وأيضًا الغير غذائية إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن سوق بنده يتم تواجد به الكثير من المستلزمات والمستحضرات التي يتطلبها الزبائن بأسعار تتناسب مع كافة الأشخاص في المملكة، وأيضًا المواطنين المتواجدين بها، حيث أن الهايبر قد نال الكثير من الجوائز أثناء السنوات الماضية، وكذلك يقوم الهايبر بتوفير العروض القوية والكبيرة مع الخصومات المذهلة للغاية باستمرار.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على الكيلو جرام من القاروص البحري يكون بسعر 18.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده مقدار كيلو جرام من الروستو البرازيلي البقري يكون بسعر 38.95 بدلًا من 44.95 ريال سعود.
- تنزيلات بنده اثنان قطعة من الزيت النباتي نوعه العربي مقدار 2.9 لتر يكون بسعر 44.95 بدلًا من 69.90 ريال سعودي.
- أربعة حبات من الفول المدمس نوعه حدائق كاليفورنيا مقدار 450 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من المايونيز نوعه هاينز يكون بسعر 19.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- 570 جرام من الكاتشب للعبوة الضاغطة عدد اثنان قطعة يكون بسعر 19.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- 80 جرام من لحم التونا الخفيف نوعه تندرينا قودي عدد ثلاثة قطع يكون بسعر 10.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- شراب البرتقال من النوع الربيع عدد اثنان كرتون مقدار 18 * 125 مل يكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.90 ريال سعودي.
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