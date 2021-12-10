تحذير خطير من الطبخ في أواني الألومنيوم قد تؤدي للوفاة وهذا هو البديل الصحي

الكثير منا يقوم بإستخدام الاوانى المصنوعة من الألومنيوم، لأنها تعد ذات سعر منخفض، كما أنها الاكثر تداول في الأسواق، ولكن على عكس أن كثير منا يستخدمها أثناء الطهي، إلا أن وجد العديد من الإضرار، وعلينا معرفة إستخدام الأواني البديلة، الأواني الألومنيوم، وأكثر الأنواع شهرة هي الجرانيت والسيراميك، حيث تعتبر هذه الأواني لم يثبت عليها أي أضرار حتى الآن، لذا يجب علينا استخدامها بديلا الأواني الألومنيوم، حتى نتفادى الإصابة بالأمراض الخطيرة، وفي هذا المقال سنقدم لكم اضرار الأواني الألومنيوم د، وكيفية إيجاد بديل لها أو استخدامها، استخدام صحي.

اضرار الأواني الألومنيوم

تم إجراء العديد من الأبحاث حول استخدام الاواني الألومنيوم، ولكي يتم إجراء هذه الأبحاث، تم الاستعانة بالفئران المستخدمة للتجارب، أن تجميع عدد كبير من الفئران، وتم إعطاء لهم ماء تم غليانه في إناء من الألومنيوم، تم شرب الماء المغلي بواسطة الفئران لمدة أربع او خمس اسابيع، وبعد انقضاء المدة، تم ملاحظة العديد من الأشياء، وأهمها حدوث تغير في الحيوانات المنوية لهذه الفئران التي تم التجربة عليهم ، كما أن حدث انخفاض للعدد الحيوانات المنوية لدى الفئران، حيث أثبت كلما زادت مدة شرب الفئران لهذه الماء، وزاد عمر الإناء المصنوع من الألمنيوم، ظهر العديد من المشاكل للفئران، كما ظهر في النتائج أيضا حدوث تغير في وظائف الكبد، وكانت ظهور النتائج النهائية أن شرب الماء المغلى، يستطيع أن يصيب الإنسان بأمراض خطيرة على المدى البعيد.

استخدام أواني بديلة من الألومنيوم

انتشر في الآونة الأخيرة العديد من الأواني المصنوعة من الجرانيت والسيراميك، وكل هذه المنتجات تعد حلا جيدا لعدم استخدام الأواني الألومنيوم مرة ثانية، حتي لا نتعرض إلى الأمراض الوارد حدوثها من تسمم الماء بالالومنيوم.