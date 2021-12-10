نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت صفقات التوفير المذهل على الأدوات المنزلية والمفروشات في المقال التالي

تحت عنوان صفقات التوفير المذهلة نزلت عروض لولو ماركت لهذا الأسبوع. وتضم العروض المقدمة بخصومات كبيرة مئات الأصناف بجميع أقسام هايبر لولو. ومن بين المنتجات المعروضة التجهيزات المنزلية من أواني الطهي وألواح الكي وقدور الضغط. كما توجد عروض ممتازة على المفروشات من بطاطين ومفارش الأسرة وخزانات الملابس القابلة للطي أيضا توجد باقة متنوعة من الشراشف والألحفة المميزة. لولو ماركت الرقي والأناقة وروعة التصميم تجدينها مع طقم أواني الطهي برستيج التايلاندي. يتكون الطقم من 8 قطع غير لاصقة مما يسهل من عملية الطهي فضلا عن ألوانه الجذابة. احصلي عليه مقابل 159 ريال بدلا من 312 ريال واستفيدي بخصم نقدي بقيمة 153 ريال.

احصلي على طقم أواني جرانيت رافيللي عبارة عن 10 قطع مقابل 399 ريال بدلا من 599 ريال. ليكون مبلغ التوفير مائتي ريال على الطقم كاملا. قدر ضغط ستانلس ستيل سعة خمسة لترات شيف لاين بسعر 89 ريال بدلا من 186 ريال. كما توجد أحجام مختلفة من هذا المنتج يمكنكم طلبها حسب حاجتكم.

طقم أواني طهي شيف لاين غير لاصق سبعة عشرة قطعة متاح بسعر 279 ريال بدلا من 419 ريال بخصم قدره مائة وأربعين ريالا.

مقلاة بيض شيف لاين جرانيت أربعة كوب مقابل 39 ريال بدلا من 59 ريال.

وعاء حفظ طعام شيف لاين طقم مكون من قطعتين سعة لتر وثلاث لترات بسعر 25 ريال بدلا من 39 ريال.

لعشاق قدور كوركماز الشهيرة يقدم لولو هايبر ماركت طقم كوركماز لينا بلس غير اللاصق مكون من 7 قطع بألوان عصرية مقابل 399 ريال فقط بدلا من 599 ريال بخصم نقدي يصل إلى مائتي ريال.

طقم عشاء ميلامين سوبر وير صناعة تايلاندية مكون من خمسين قطعة متنوع بسعر 229 ريال فقط بدلا من 349 ريال.

اشتري طقم مقلاة شيف لاين مقاس 24 ومقاس 26سم. عروض لولو أطقم فناجين تشيلو أوبال بسعر 22 ريال بدلا من 42 ريال للطقم الواحد.

احصل على مقلاة شواء السيف المزدوجة الجوانب مقاس 36 سم متوفرة بلونين البني والوردي بسعر 129 ريال بدلا من 169 ريال. هايبر لولو بطانية مورا غولد طبقتين مقاس 220× 240 سم بسعر 349 ريال بدلا من 538 ريال.

مابل ليف خزانة قابلة للطي 75 سم مقابل 79 ريال بدلا من 99 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت صفقات التوفير المذهل على الأدوات المنزلية والمفروشات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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