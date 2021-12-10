بدون سباك حيلة سحرية لتسليك حوض المطبخ والبلاعة في ثواني بدون مجهود لم تجربيها من قبل

تعاني كثير من السيدات من انسداد بالوعة المطبخ الدائم والتي تحتاج إلى تسليك دائم واحيانا تقوم ربات المنزل بالاستعانة بالسباك، لذلك عملنا جاهدا لإيجاد طرق تخلصنا من انسداد البالوعة دون الحاجة إلى سباك ونستطيع من خلال هذا المقال توضيح أهم الطرق للتخلص من انسداد البالوعة .

طرق تسليك بالوعة المطبخ

نظرا لما تعاني منه ربات المنازل من انسداد البالوعة اوجدنا لكم عدة حلول حتى نقوم بتسليكها دون سباك وهذه الطرق هي:

نقوم بإفراغ الحوض من بقايا الطعام وتسليكه جيدا بواسطة سلكك للتسليك أو الضغط بواسطة الضاغط فيجب الحرص على بقاؤه نظيفا وذلك لمنع انسداد البالوعة.

يمكن للسيدة أن تجلب كوب صودا الخبز مع كوب من الخل الأبيض ونقوم بوضعهم في الحوض وبعد نصف ساعة نقوم بصب عليهم كمية من الماء المغلي لإذابة الدهون.

وقد تساعدنا مكعبات الثلج كثيرا في اذابة الدهون وذلك عن طريق الطريقة التالية وهي: نضع الماء والخل في الحوض ونتركهم لبضع دقائق ثم نضع عليهم مكعبات الثلج ونقوم بتركهم في الحوض حتى يتم ذوبانهم ثم نقوم بغسل الحوض.

استخدام الملح مع الماء المغلي حيث هذه الطريقة تكون نضع نصف كوب من الملح داخل فوهة الصرف ونتركه بضعة دقائق ثم نضع عليه الماء المغلي ونقوم بتنظيف الحوض.

الطريقة الأخيرة هي فك خرطوم الصرف والقيام بتنظيفه جيدا من بقايا الطعام ثم تركيبة مرة أخرى.

أسباب انسداد بالوعة المطبخ

يتم انسداد بالوعة المطبخ لعدة أسباب وهي: