طعام شتوى شهير يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر فى الدم

فوائد الباذنجان لمرض السكري مرض السكري هو مرض يستمر مدى الحياة ويسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم والسيطرة على هذا المرض جزء مهم من السيطرة على هذا المرض ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي بما في ذلك الأطعمة الشتوية الشعبية التي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم وفقا للتقرير “تسليم سريع”.

فوائد الباذنجان لمرض السكري

هناك العديد من الطرق المختلفة للمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم من الأكل الصحي إلى شرب الكثير من الماء وفقًا لجمعية السكري البريطانية فإن الباذنجان في الدم هو أحد الأطعمة الشتوية الرخيصة التي يمكن أن تمنع ارتفاع السكر في الدم والباذنجان جزء من نظام غذائي متوسطي صحي ويرتبط بتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع .

الخضار الأرجواني غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية وقليلة الدهون وهو أيضًا طعام ذو مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI)بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2 مثل الباذنجان ولكن بعض الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (بما في ذلك الشوكولاتة) ليست خيارًا حكيمًا لمرضى السكر والباذنجان غذاء مثالي للتحكم في مستويات السكر في الدم

الباذنجان يقلل مخاطر السكري

قد ثبت أن الخضروات الغنية بالبوليفينول تحمي وتعزز نشاط خلايا بيتا التي تصنع الأنسولين يتباطأ هضم وامتصاص السكر مما يؤدي إلى انخفاض عام في نسبة السكر في الدم لأن الامتصاص البطيء يمنع الزيادات المفاجئة في نسبة السكر في الدم عن طريق الحفاظ على مستوياته واظهرت بعض الدراسات أن المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الباذنجان قد يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ولكن من الأفضل عدم القلي العميق لأن الباذنجان يمتص الزيت بسهولة.