رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2021 عبر شركة المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2021، أصبح الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من أسهل الطرق الآن بعدما قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير طرق أسهل لمستهلكي التليفون الأرضي، حيث تتيح الشركة أمكانية الاستعلام الالكتروني عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر موقعها الرسمي علي الأنترنت، وذلك لتوفير الوقت والجهد، حيث يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون، منعاً لقطع الحرارة عن التليفون،

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

وفي السياق ذاته أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توفير فاتورة التليفون الأرضي عن الثلاث أشهر الماضية، وذلك لمن يشترك من العملاء في نظام الربع سنوي، وتوفر إلي العميل امكانية سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي وذلك في فترة لا تقل عن 15 يوم بعد ميعاد إصدار الفاتورة، وتصدر الفاتورة وبها قيمة استهلاك العميل من المكالمات الهاتفية وقيمة الإشتراك وغرامة في حالة التأخير وذلك عن شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2021

وفي السياق ذاته يمكنكم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2021 عبر الانترنت بشكل سهل وبسيط لجميع العملاء من جميع انحاء محافظات مصر المختلفة، باستخدام رابط الاستعلام الخاص عبر موقع الشركة وكتابة رقم التليفون الأرضي، واتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول علي موقع الشركة المصرية للاتصالات.

ثم قم بالدخول علي أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

قم بكتابة كود المحافظة.

قم بتسجيل رقم التليفون الأرضي.

أضغط علي الاستعلام عن الفاتورة.

في خلال ثوان تظهر أمامك تفاصيل الفاتورة.

طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي

وبعد معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة يمكن سداد المبلغ المستحق عن طريق أحدي منافذ الدفع المختلفة مثل بي وامان وفوري، وخدمة فودافون كاش.