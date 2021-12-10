شوف عروض العثيم اليوم في السعودية وتخفيضات العثيم الويكند othaim

عروض العثيم اليوم في السعودية أوفر وأرخص مع تخفيضات العثيم مول أكبر متاجر السعودية للبيع بالتجزئة، يوفر لعملائه عروض الويكند المميزة والحصرية بأقل الأسعار على الأجهزة المنزلية المختارة، كما تضم العروض أفضل السلع الغذائية ذات الجودة الممتازة، بالإضافة إلى منتجات طازجة التي تتميز بتوفرها بشكل متجدد ويومي بأقل الأسعار من العثيم ماركت، تعرفوا على تفاصيل العروض في التالي وأهم الخصومات والتخفيضات المذهلة من موقع العثيم Othaim Markets للتسوق أون لاين، حصريًا بضغطة زر بإمكانك الحصول على مقاضيك اليومية والأسبوعية بأسعار مجنونة ومخفضة.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم ماركت لمدة يومين تتوفر بها أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية الأكثر طلبًا ومبيعًا في المملكة العربية السعودية بأسعار مذهلة وخصومات كبيرة، كما تضم أغلب المنتجات الشتوية التي تساعد على توفير جو من الراحة والرفاهية المليء بالدفء، وتعتبر الدفايات الكهربائية أكثر الأجهزة الكهربائية طلبًا في موسم الشتاء، والتي تبث الدفء في المساحات الصغيرة والكبيرة وتعمل بكفاءة عالية مثل دفاية كليك أون المخصصة لمساحات الغرف الصغيرة، تعمل بـ 2 شمعة العرض متوفر في كتالوج تخفيضات العثيم الأسبوعية في السعودية فقط لمدة يومين الجمعة والسبت بسعر حصري 149 بدلًا من 215 ريال سعودي.

عرض على شاشة 40 بوصة من امبكس سمارت تي في، توفر للمستخدم تجربة مشاهدة مشوقة وجودة صورة عالية النقاء والوضوح بسعر 699 بدلًا من 1049 ريال سعودي.

فرن كهربائي سعة 45 لتر من شركة اوكارينا بسعر حصري 299 بدلًا من 549 ريال سعودي.

خلاط كينوود بالإضافة إلى مطحنة بسعر 179 بدلًا من 263 ريال سعودي.

عروض العثيم الويكند

العثيم مول يعرض مجموعة من منتجات الطازج اليوم بأقل الأسعار، والتي تضم مجموعة من الخضروات والفواكه، وبعض السلع الغذائية بما تشمله من لحوم وسلع مجمدة ومنتجات الالبان التي لا غنى عنها على المائدة وخاصةً مائدة الإفطار، يمكنكم طلب منتجاتكم المفضلة عبر خدمة العثيم أون لاين المتوفرة على الصفحة الرسمية لموقع العثيم ماركت، والإستمتاع بالخصومات المتاحة والعرض المحدود لمدة يومين فقط، بالإضافة إلى خدمات الشحن والتوصيل لأي مكان بجميع أنحاء المملكة، وأيضًا مجموعة من العروض الأسبوعية تجدونها فقط في othaim markets.

ربطة ليمون شبك بسعر 1.25 بدلًا من 2.45 ريال سعودي.

كيلو موز فاخر بسعر 4.75 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.

كيلو طماطم بسعر 3.75 بدلًا من 4.95 ريال سعودي.

العثيم مول

كيلو لحم عجل بلدي خالي من العظم بسعر 44.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 34.95 بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

برطمان نوتيلا 825 جرام بسعر حصري 24.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

كيلو لبنة مرسين بسعر 19.30 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

كفتة أمريكانا لحم بقري وزن 400 جرام بسعر 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من تخفيضات العثيم ماركت المميزة والحصرية التي تستمر طوال أيام الويكند، بينما تستمر التخفيضات الأسبوعية طوال أيام الأسبوع في فرص توفيرية متجددة لجميع المتابعين بمختلف أنحاء المملكة السعودية، تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عروض السعودية بمختلف المتاجر.