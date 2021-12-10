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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقق حلمك واشترك في سحب المليون دولار من مسابقة الحلم في المقال التالي
تستعد مسابقة الحلم لبدء فعاليات السحب على جائزة الحلم الأكبر بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، والمزمع أقامته بنظام القرعة العشوائية نهاية الشهر الجاري مع الغعلامي مصطفى الأغا، عبر فضائية إم بي سي، في الوقت الذي تتواصل فيه استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول لدخول السحب الجديد، مع التأكيد على طرق الاشتراك الأساسية، سواء من خلال الاتصال على الرقم التابع لدولتك، أو الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية sms التي تحتوي على كلمة حلم إلى نفس الرقم أو الرقم الدولي الموحد للدول الغير مدرج لها أرقام بجدول المسابقة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
أما عن أرقام الاشتراك من جميع الدول في مسابقة الحلم، فيُمكنكم متابعتها في السطور التالية، على أن يتم الاتصال على رقم دولتك، والإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تردك، من أجل زيادة فرصك في دخول السحب بطريقة مباشرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما زادت فرص اشتراكك وإجابتك بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك، كلما زادت فرص دخول في السحب وفوزك في المسابقة.
جدول الأرقام
|أرقام مسابقة الحلم من العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
|أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
Mauritel 1559
أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
Inwi 9669
Orange 9669
|أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
|أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
|أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
Jawwal 1623
Wataniya 6750
أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
MTN 1736
Syriatel 1736
|أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
|أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
GSM 90434
|الرقم الدولي الموحد:
GSM 0088216101092
|أرقام مسابقة الحلم من مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
|أرقام مسابقة الحلم من تونس:
Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
كما أصبح الآن متاح الاشتراك في المسابقة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم اتباع باقي خطوات المشاركة بعد تثبيته على جوالك.
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