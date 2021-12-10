حقق حلمك واشترك في سحب المليون دولار من مسابقة الحلم

تستعد مسابقة الحلم لبدء فعاليات السحب على جائزة الحلم الأكبر بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، والمزمع أقامته بنظام القرعة العشوائية نهاية الشهر الجاري مع الغعلامي مصطفى الأغا، عبر فضائية إم بي سي، في الوقت الذي تتواصل فيه استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول لدخول السحب الجديد، مع التأكيد على طرق الاشتراك الأساسية، سواء من خلال الاتصال على الرقم التابع لدولتك، أو الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية sms التي تحتوي على كلمة حلم إلى نفس الرقم أو الرقم الدولي الموحد للدول الغير مدرج لها أرقام بجدول المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

أما عن أرقام الاشتراك من جميع الدول في مسابقة الحلم، فيُمكنكم متابعتها في السطور التالية، على أن يتم الاتصال على رقم دولتك، والإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تردك، من أجل زيادة فرصك في دخول السحب بطريقة مباشرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما زادت فرص اشتراكك وإجابتك بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك، كلما زادت فرص دخول في السحب وفوزك في المسابقة.

جدول الأرقام

أرقام مسابقة الحلم من العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

أرقام مسابقة الحلم من الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70 أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:

Mauritel 1559

أرقام مسابقة الحلم من المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669 أرقام مسابقة الحلم من الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141 أرقام مسابقة الحلم من السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074 أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750

أرقام مسابقة الحلم من سوريا:

MTN 1736

Syriatel 1736 أرقام مسابقة الحلم من البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000 أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636أرقام مسابقة الحلم من عُمان:

GSM 90434 الرقم الدولي الموحد: GSM 0088216101092 أرقام مسابقة الحلم من مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450 أرقام مسابقة الحلم من تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

كما أصبح الآن متاح الاشتراك في المسابقة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم اتباع باقي خطوات المشاركة بعد تثبيته على جوالك.