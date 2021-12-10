عاجل تحذير خطير من لعبة «pop it» قد تسبب توحد الأطفال والوفاة

“تسبب الوفاة”.. تحذير شديد اللهجة بشأن لعبة «pop it»، انتشرت لعبة بابيت «pop it» في السنة الماضية وأصبحت تتواجد في كل محلات لعب الاطفال وكذلك المكتبات ومراكز التسوق، وأقبل الأطفال على شرائها مع أخذ الموافقة من أولياء على اقتناء هذه اللعبة لأنهم يرون أنها لعبة أمنه ولا خوف منها على الأطفال، وهناك من يستعملها لتعليم الأطفال الحروف والأرقام وأنها تجعل المذاكرة تسير بشكل جيد، ولكن ماذا سوف تفعل إذا علمت أنها قد تسبب الوفاة، وأنها خطر على صحة أولادك، هذا ما سوف نطرحه خلال موقعنا فتابعونا لمعرفة الإجابة.

خطورة لعبة بوب أت «pop it»

يقدم الأهالي على شراء لعبة بوب أت دون النظر بين أعمارهم ولأن هذه اللعبة يتم تداولها دون أن تصنف تحت أي فئة عمرية وذلك لأنها تتمتع بالأمان من الشكل الخارجي، ولكن ما علق عليه أطباء الطب النفسي أنها تساعد على التوحد والانعزال والاستمرار في تفريغ الفقاعات مع تكرار الأمر لعدد لا منتهي من المرات، دون حدوث أي تقدم سوى أنه يقوم بالذهاب الاتجاه الآخر لاستكمال عملية الضغط.

لعبة بوب أت «pop it»

وقد انتشر بين الأطفال الأكبر سناً، وهو السن الذي يتراوح بين 9-12 عاماً أنها تساعد على هدوء الأعصاب نتيجة الضغط على الفقاعات ولكن ذلك إن حدث يكون لعدد من الثواني وبعد ذلك ينقلب الأمر إلى مزيد من الضغط دون انقطاع.

وتأتي خطورتها لمن هم دون سن الخامسة، وذلك لأن البعض يقوم بلعبها باستخدام «البيلة»، وهي تكون مصنوعة من جسم صلب سواء كان بلاستيك أو رخام أو غيرها، وهنا تكمن خطورة الموت من خلال ابتلاع الطفل الصغير هذه البلية التي قد تقف عند القصبة الهوائية وتمنع من التنفس، مما ينهي حياة الطفل بسبب وجود لعبة.