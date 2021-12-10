نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشيز كيك اللوتس بالكراميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تشيز كيك اللوتس بالكراميل، يعتبر تشيز كيك اللوتس بالكراميل من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار ويحب تناولها الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي وبالتالي تهتم بعض السيدات بتجهيزها في المنزل حتى تقوم بتقديمها لعائلتها وأطفالها في المنزل وهي من الحلوى الشهي واللذيذ، وتكون من أكثر الأطباق الشهية التي يحبها كثيرا الأطفال، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل حلوي تشيز كيك اللوتس بالكامل بالمكونات والخطوات المحددة لتجهيزها بطريقة طيبة و شهية.

عمل تشيز كيك اللوتس بالكراميل

المكونات، حليب مكثف محلى لطبقة الكرامل، طبقة البسكويت 2 كوب بسكويت اوريو مفتت وملعقة سكر وثلث كوب زبدة سائلة.

طبقة الجبن، 650 جرام جبنة كريمى ونصف كوب سكر وثلاث حبات بيض بيضة وملعقة دقيق وملعقتان فانيليا.

طريقة تجهيز تشيز كيك بالكراميل

في الخطوة الأولى سوف نبدأ بتجهيز طبقة الكراميل حيث يتم وضع الحليب المحلى في وعاء به ماء مغلي ويترك على نار هادية لمدة ثلاث ساعات على الأقل ثم أضافه القليل من الماء من وقت إلى آخر خاصة إلى عندما تلاحظين انخفاض نسبه الماء.

بعد ذلك نبدأ بالتسخين الفرن ونبدأ بعمل طبقة البسكويت حيث يتم تقليل طبقة البسكويت مع قالب التشيزكيك ويتم وضع القالب في الفرن لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يترك حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك سوف نبدأ بتجهيز طبقة الجو ويتم خلطها الجبن مع السكر في وعاء عن طريق استخدام الخلاط ونضيف البيض تدريجيا ثم الدقيق مع الاستمرار فى التقليب ثم اضافة هذا الخليط فوق طبقة البسكويت

وبعد ذلك يتم التغليف قالب الكيك بورق الألمونيوم ويتم وضع في صينية بها ماء مغلي في الفرن على درجة حرارة 150 في ثم يتم تقليل درجة الحرارة حتى 45.

بعد ذلك يتم ترك باب الفرن مفتوح ويتم إخراج القالب ويترك حتى يبرد تماما في الثلاجة لمدة ست ساعات ثم يتم وضع طبقة الكراميل لتزيين قطعة اللوتس بالكراميل ويتم تقديمها بعيد وبالهناء والشفاء.