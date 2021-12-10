طريقة عمل الأرز المبخر بالدجاج، يعتبر الأرز من الوجبات الرئيسية التي يتم تجهيزها مع معظم الأكلات ويجب تناولها الكبار والصغار ولكن يمكنك عمل الأرز المبخر بالدجاج بطريقة مختلفة وشهية وتناولها بجانب السلطة المتنوعة على سفرتك حيث تتميز هذه الأكل بمذاقها الشهي واللذيذ التي يحب تناولها الكبار والصغار بجانب إن هي مفيدة لصحة الجسم، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل الأرز المبخر بالدجاج في المنزل بالمكونات والخطوات المحددة حتى يتم تجهيزها بطريقة مميزة وشهية.

عمل الأرز المبخر بالدجاج

المكونات، دجاجة و2 كوب أرز مسلوق و 2 حبة بطاطس وفلفل حامي واثنين حبة جزر وملعقة من القرفة والقرنفل والهيل، واثنين حبة بصل وملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل وملعقة بهارات وملعقتين من الزيت وفص ثوم وملعقة ملح وملعقة الزعفران وملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تجهيز الأرز المبخر بالدجاج

في الخطوة الأولي المطلوبة التي ينبغي اتباعها لتجهيز الأرز المبخر بالدجاج يتم سلق الدجاج في الماء وتغطيتها بالماء وإضافة القرنفل والهيل والقرفة والبهارات بعد ذلك يتم تجهيز طاسة بها القليل من الزيت ونقوم بوضع الثوم والبصل ثم نبدأ بإضافة جميع الخضروات التي تم تقطيعها والبطاطس والجزر والفلفل قومي بعد ذلك نضيف البهارات والملح وتقلب المكونات على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد ذلك نبدأ بوضع الدجاج في صينية ونضيف عليه ماء الزعفران ويتم وضعه فى الفرن بعد تسخينه لمدة 10 دقائق ثم يتم سلق الأرز في ماء الدجاج وبعد أن ينضج نقوم بإضافة عليها الخضار والدجاج في نفس الوعاء ويتم تبخير وبالفحم والزيت، بعد الانتهاء من هذه الخطوة نقوم بوضعه فى طبق التقديم علي السفرة وبجانبه أطباق السلطة المتنوعة والمختلفه وبالهناء والشفاء.