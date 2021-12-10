شوف عروض جرير الشهريةخصم 40% حتى نهاية الشهر بمناسبة انتهاء العام

عروض جرير الشهرية، تكون مكتبة جرير من المكاتب الكبيرة والشهيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن الشركة صار لديها العديد من الأفرع التي وصلت إلى حوالي ،تسعة وثلاثون فرعًا يكونوا متواجدين في الكثير من المناطق المتنوعة بالسعودية، كما يتواجد في مكتبة جرير نحو ألف ومائتان عاملًا، وذلك لكي يستطيعوا تلبية كل الخدمات التي يحتاجها ويريدها الزبائن، حيث أن أول فرع يخص مكتبة جرير قد تم افتتاحه في عام 1979 بمحل كان حجمه صغيرًا للغاية في شارع يدعى المتنبي المتواجد في مدينة الرياض.

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مكتبة جرير تعد شركة من ضمن الشركات الرائدة بالسوق المركزي، حيث أن هذه الشركة تكون متخصصة بمجال البيع لجميع احتياجات المدارس، وكذلك متطلبات المكاتب، كما يتم تواجد في المكتبة كل الألعاب التي يريدها الأطفال، وأيضًا جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، وجميع احتياجات الآثاث المكتبي والبرامج، حيث أن مكتبة جرير من ضمن المكاتب التي حصلت على السمعة الحسنة والرائعة بين كافة الزبائن المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

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