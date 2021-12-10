شوف أقوى تخفيض على سعر نيسان التيما 2021 فئة S مواصفات رائعة وسعر إقتصادي

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عمر شويل - جدة أقوى تخفيض على سعر نيسان التيما 2021 فئة S مواصفات رائعة وسعر إقتصادي، نتحدث اليوم عن عرض جديد من نيسان بترومين السعودية يخص فئة ستاندر من طراز التيما 2021، وهي إحدى السيارات السيدان الاقتصادية العملية التي تتمتع بقبول كبير بين العملاء. نتناول اليوم في موضوعنا أبرز المواصفات والتجهيزات التي تتصف بها نيسان التيما فئة اس موديل 2021، كما سوف نكشف لكم عن أحدث وأقوى عرض ضمن تخفيضات نيسان بترومين على السيارة، حيث أعلن الوكيل عن تخفيض جديد على سعر التيما يصل إلى حوالي 12 بالمائة.

تخفيض سعر نيسان التيما ستاندر 2021

تتميز السيارة بمحركها الاقتصادي من الدرجة الأولى وتقييم ممتاز من حيث صرفية الوقود، وذلك لأنها تمكنك من السير مسافة 16.6 كيلو متر لكل لتر من بنزين 91، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يولد قوة تعادل 188 حصان، نظام الحركة أوتوماتيكي CVT للسيارة السيدان الاقتصادية ونظام الدفع أمامي. بلغ سعر نيسان التيما 2021 فئة S اليوم ضمن عروض نيسان بترومين حوالي 86 ألف و680 ريال بدلا من 98 ألف و163 ريال، حيث يمكنك توفير 12 ألف ريال تقريباً والحصول على خصم مميز 12% مع العلم أن السعر يشملل ضريبة القيمة المضافة.

تأتي فئة ستاندر بعدد 2 وسائد هوائية وجنوط مقاس 16 إنش، تصميم خارجي مميز يحتوى على تطعيمات كروم في أنحاء السيارة، مع إطارات كروم على شبك السيارة الأمامي يمنحها مظهر أكثر جاذبية. تتميز نيسان التيما 2021 S الإقتصادية فئة ستاندر بحساسات خلفية وفرامل مانعة للانزلاق، كما أنها مزودة بنظام الثبات الاكتروني لقيادة أكثر سلاسة، إلى جانب حساس كفرات وعدد خمس أحزمة أمان.

مزايا التيما 2021 فئة S

تتميز فئة S ستاندر من التيما الجديدة بإمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت مع إمكانية التشغيل الذكي، مقاعد مخمل فاخرة وزجاج كهربائي بالكامل، مرايا كهربائية مع خاصية الطي أوتوماتيك، تتميز السيارة كذلك بفتحات تكييف خلفية مع مسند خلفي ومدخل AUX خلفي، مسند للمقاعد الأمامية درج ومدخل USB وAUX، أقفال ألية لجميع الأبواب مع تحكم كامل من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة والبلوتوث.

تتميز نيسان التيما 2021 فئة S كذلك بشاشة معلومات ترفيهية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي قوى يتكون من 6 مكبرات للصوت، نظام تثبيت سرعة ذكي ومكيف أوتوماتيك. السيارة مزودة بحساسات لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مع تقنية التحكم في الانزلاق، بالاضافة إلى تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات للسيارة السيدان المميزة نيسان التيما ستاندر موديل 2021.