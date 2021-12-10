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عمر شويل - جدة طريقة عمل أيس تي بالدراق في المنزل بمذاق مميز، يعتبر أيس تي بالدراق من أكثر العصائر الطبيعية التي يمكنك تقديمها لعائلتك ولضيوفك حيث تحتوي على العديد من الفواكه الصيفية الصحية والذي هو يتم تقديمها باردة ويتم تزيينها بأوراق النعناع بجانب أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط ومفيدة لصحة الجسم وخاصة الأطفال حيث يمكنك تجهيزها في المنزل ولكن تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود بجانب أن مذلقها شهي ولذيذ، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي على أهم المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز أيس تي بالدراق.

عمل أيس تي بالدراق

المكونات، كوب سكر وكوب ماء والدراق مقطع إلي شرائح وثمن أكواب من الماء و أربع ظروف من الشاي الأسود .

طريقة تحضير أيس تي بالدراق

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز مقلاة صغيرة ونقوم بوضع فيها السكر والماء شرائح الدراق ويتم وضعها على درجة حرارة عالية حتى يصل الماء إلى مرحلة الغليان بعد ذلك يتم تهدئتها ويتم تقليبها جيداً حتى يذوب السكر وبعد ذلك يتم رفعها من على النار يتم تغطيته السكر ويترك جانبه حتى يرتفع الدراق بعد 30 دقيقة.

في الخطوة التالية يتم غلي الماء ووضع فيها ظروف الشاي لمدة خمس دقائق وبعد ذلك وترك الشاي جانبا حتى يبرد داخل البراد.

بعد ذلك يتم إضافة خليط الدارق عن طريق المصفاة وضعيف في إبريق الشاي بعد ذلك نبدأ بتوزيع الشاي في الكؤوس ونقوم بإضافة مكعبات الثلج ثم نقوم بتقليبها مع شرائح الدراق، بعد ذلك نبدأ بتزيينها بأوراق النعناع ثم يتم تقديمها وتناولها باردة حيث يمكن تناولها في أي وقت لمد الجسم بالطاقة والنشاط والإحساس بالانتعاش وسوف يحب الأطفال تناولها كثيرا لأن لونها ومذاقها شهي ولذيذ.