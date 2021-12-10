نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل التبولة بالطريقة الأصلية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل التبولة بالطريقة الأصلية في المنزل، تعتبر التبولة من أكثر المقبلات الشامية الطيبة واللذيذة والتي يحب تناول الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي حيث تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويحب الكثير من الأشخاص تناولها في المطاعم الجاهزة بجانب الأطباق المفضلة لديهم لهذا يمكنك تجهيز التبولة بالطريقة الأصلية في المنزل بالمكونات والخطوات المحددة لتجهيزها بطريقة طيبة وشهيبة، حيث تكون من أكثر الأكلات التي يتم تناولها في العديد من الدول العربية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم المكونات المطلوبة والخطوات الصحيحة التي تساعدك في تجهيز التبولة على الطريقة الأصلية مثل المطاعم.

طريقة عمل التبولة الأصلية

المكونات، 2 حبة طماطم مفرومه مع ملعقتين برغل أبيض ناعم خمس أكواب من البقدونس المفروم 2 عود بصل اخضروربع كوب من عصير الليمون و ملعقة ملح وملعقتين من النعناع، وربع كوب زيت الزيتون.

طريقة تجهيز التبولة الأصلية

طريقة تجهيز التبولة الأصلية، في الخطوة الأولى يتم خلط البقدونس مع البصل المفروم في وعاء مناسب ثم نقوم بوضع الطماطم عليه وتقلب المكونات جيدا بعد ذلك نقوم بنقع البرغل مع عصير الليمون حتى يتشربه تماما.

بعد ذلك يتم وضع اللبن فوق التبولة وإضافة الملح والزيت وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس مع بعضها جيدة.

يمكن أن يتم زيادة كمية عصير الليمون وذلك على حسب الرغبة ويتم تقديم التبولة بعد وضع في طبق التقديم ويتم تقديمها مع أوراق الخس الخضراء وشرائح الليمون للتزيين ويتم تناولها بجانب الأطباق المفضلة والرئيسية على سفرتك، وهي من الأطباق الشهية واللذيذة والتي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وكذلك يمكنك إضافة المزيد من الليمون وذلك على حسب المذاق المفضل لديك وتناولها على وجبة الغذاء وبالهناء والشفاء.