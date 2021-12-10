شوف عروض تحطيم الأسعار على الهواتف الذكية والأيفون أقوى العروض من لولو هايبر ماركت لا تفوتها LULU

تنفرد مجموعة شركات لولو هايبر بتقديم كبرى العروض والتخفيضات على أهم وأفضل الهواتف الذكية والأيفون. كما تنفرد بتقديم تشكيلة رائعة من الاكسسوارات المذهلة في مجلتها التي تقوم بإصدارها وتقوم بنشر أهم الأجهزة المختلفة التي يبحث عنها الكثير من المتسوقون في جميع أنحاء العالم. ومن هذا الأجهزة التي تقوم كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية وكذلك المنزلية وغيرها الكثير من الأجهزة العالمية بأسعار خيالية لا تفوت.

أقوى عروض تحطيم الأسعار من لولو على الهواتف الذكية بتخفيضات مذهلة

تقدم لولو هايبر لجميع متسوقيها أفضل العروض وأحدث الإصدارات على أفضل الهواتف الذكية من ماركة سامسونج بأنواعها إصداراتها المختلفة التي يبحث عن الجميع.

احصل على هاتف سامسونج جالكسي أي 32، من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما يحتوي الهاتف على أربع كاميرات خلفية بدقة 2+5+8+48 ميجا بكل، بينما به كاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بكسل. بالإضافة لوجود رامات مساحتها 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية مساحتها 128 جيجا بايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10. بسعر 1099 ريال سعودي.

لعشاق الهواتف القابلة للطي نقدم لكم جوال سامسونج جالكسي زد قابل للطي من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة، وتعمل بنظام تشغيل أندرويد 11. كما أن موزدة برامات 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي 256 جيجا بايت. بالإضافة لوجود كاميرتان خلفيتان دقتهما 12+12 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 10 ميجا بكسل. بسعر 3999 ريال سعودي.

عروض لولو على إصدارات أيفون الجديدة بتخفيضات مذهلة

أيفون 13 برو الجديد، بمساحة تخزين داخلي 256 جيجا بايت، بسعر 5199 ريال سعودي.

أيفون 13 برو ماكس يحتوي على ذاكرة تخزين داخلي سعتها 256 جيجا بايت. بسعر 5699 ريال سعودي.

أقوى تخفيضات تحطيم الأسعار من لولو على الأجهزة الإلكترونية والاكسسوارات

خصم 1500 ريال على أيكون شاشة تلفاز، تلفزيون ذكي، دقة عالية الوضوح، مزود بشاشة ليد مقاسها 70 بوصة. كما أنه مزود بخدمة الواي فاي، ومتوفر لديه خدمة التوصيل المجاني. بسعر 2899 ريال بدلاً من 4399 ريال سعودي.

خصم 288 ريال على كاميرا ماكة كانون بدقة 18 ميجا بيكسل، بسعر 1399 ريال بدلاً من 1687 ريال سعودي.